Tour. Remco Evenepoel arrasa o contrarrelógio e é cada vez mais segundo

Por algum motivo é conhecido como a "bala aerodinâmica". Remco Evenepoel, campeão olímpico e do mundo no "crono", esteve à altura do favoritismo e venceu o contrarrelógio individual da 16.ª etapa da Volta a França.

O belga bisa neste Tour ao vencer etapas consecutivas, depois de ter triunfado na alta montanha na véspera do dia de descanso.

Remco cumpriu o percurso de 26,1 quilómetros entre Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains em 32m47s, com uma média de 48,4 km/h. O camisola amarela Tadej Pogacar, da UAE Emirates, foi segundo classificado, a 28 segundos.

Mais ninguém sequer se aproximou de Remco. Mattias Skjelmose, da Lidl-Trek, foi a surpresa do dia ao fechar no pódio da etapa.

Florian Lipowitz, da Red Bull e terceiro classificado do Tour do ano passado, caiu, bateu com o ombro no passeio e foi obrigado a abandonar. É o segundo dia consecutivo de competição com um abandono no "top-10" depois de Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike.



Na luta pela camisola da juventude e pelo pódio, o francês Paul Seixas, da Decathlon CMA CGM, ganhou cinco segundos a Isaac del Toro, da UAE.

Remco venceu confortavelmente, mas continua a ser irrealista a luta pela camisola amarela. Tadej Pogacar, da UAE Emirates, tem agora 4m32s de vantagem para o ciclista da Red Bull.

O belga ganha fôlego na luta pelo segundo lugar, leva 2m19s de vantagem para o mexicano. Paul Seixas é quarto e, com o abandono de Lipowitz, todos os restantes elementos do "top-10" sobem uma posição: Juan Ayuso, Skjelmose, Lenny Martínez, Tom Pidcock, Jordan Jegat e Yannis Voisard, respetivamente.

Antes do regresso à alta montanha dos Alpes para as últimas três etapas do Tour, os "sprinters" e "puncheurs" terão uma última oportunidade antes dos Campos Elísios. A etapa 17 percorrerá 174,7 quilómetros entre Chambéry e Voiron.