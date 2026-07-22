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Ténis

Estoril Open: Nuno Borges cai nos oitavos de final

22 jul, 2026 - 17:50 • Ricardo Vieira

O tenista português perdeu com o argentino Roman Andrés Burruchaga.

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Nuno Borges, quinto cabeça de série, foi eliminado esta quarta-feira nos oitavos de final do Estoril Open.

O tenista português perdeu com o argentino Roman Andrés Burruchaga, em três sets, pelos parciais de 1-6, 6-4 e 3-6.

Noutra partida realizada esta quarta-feira, entre franceses, Hugo Gaston bateu Titouan Droguet, por 6-0 e 6-3.

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