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Ténis

Grande surpresa no Estoril Open. Tiago Torres apura-se para os quartos de final

22 jul, 2026 - 20:52 • Lusa

O português, 427.º do "ranking", bateu Alejandro Tabilo, terceiro cabeça de série do torneio.

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O tenista português Tiago Torres, que recebeu um "wild card", qualificou-se para os quartos de final do Estoril Open, depois de vencer o chileno Alejandro Tabilo, terceiro cabeça de série.

No seu primeiro torneio ATP, o campeão nacional (427.º) surpreendeu Alejandro Tabilo (30.º), que tinha ficado isento da primeira ronda, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 33 minutos, tornando-se o quarto português a atingir os quartos de final do Estoril Open desde 2015, quando mudou a organização, juntando-se a João Sousa, João Domingues e Nuno Borges.

Nos quartos de final, Tiago Torres vai encontrar o francês Hugo Gaston (109.º), que afastou o compatriota Titouan Groguet (114.º), por 6-0 e 6-3.

Tiago Torres ainda deverá voltar a jogar hoje, mas em pares, depois de ter sido repescado, juntamente com João Domingues, para disputar a primeira ronda, frente aos compatriotas Jaime Faria e Henrique Rocha.

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  • 22 jul, 2026
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