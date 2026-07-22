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Volta a França
Jasper Philipsen vence etapa no Tour pelo quinto ano consecutivo
22 jul, 2026 - 18:28 • Ricardo Vieira
O esloveno Tadej Pogacar conserva a camisola amarela, a 4 minutos e 32 segundos de Remco Evenepoel.
Jasper Philipsen, da Alpecin-Premier Tech, ganhou esta quarta-feira, ao sprint, a 17.ª etapa da Volta a França.
O ciclista belga bateu a concorrência na chegada a Voiron, numa tirada de 174,7 quilómetros, e aproximou-se do líder da camisola verde, Mads Pedersen.
Jasper Philipsen vence uma etapa do Tour pelo quinto ano consecutivo.
Foi também a 11.ª vitória de Jasper Philipsen em várias edições da Volta a França.
O esloveno Tadej Pogacar conserva a camisola amarela, a 4 minutos e 32 segundos de Remco Evenepoel.
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- Bola Branca 18h15
- 22 jul, 2026
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