Liga para Proteção da Natureza considera "inaceitável" Volta a Portugal passar no Gerês

A Liga para a Proteção da Natureza (LPN) considera, esta quarta-feira, "inaceitável" a passagem da Volta a Portugal no Parque Nacional da Peneda-Gerês e pede a redefinição do percurso da 7ª etapa para não serem abrangidas "áreas sensíveis".

"A LPN considera inaceitável o percurso previsto (...) cuja realização atravessa o coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês [PNPG] e implicará uma perturbação muito significativa e potencial degradação de áreas de elevada sensibilidade ecológica, sujeitas a diferentes regimes de proteção", alertou hoje a associação em comunicado.

Os ambientalistas pedem que seja redefinido o percurso da 7ª etapa para evitar o atravessamento de "áreas sensíveis" do parque, como a Mata da Albergaria, no concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, e criticou que o percurso tenha sido decidido ainda antes de ser conhecido o parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), "a quem cabe garantir o cumprimento do Regulamento desta área protegida".

"O enquadramento legal é claro. Nas áreas sujeitas a regimes de proteção, como é o caso da Mata da Albergaria, o Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Nacional interdita a prática de atividades desportivas motorizadas e sujeita a parecer e autorização do ICNF a prática de atividades desportivas não motorizadas", contextualizaram, reclamando que o regulamento seja cumprido.

Ressalvando que não defendem que seja proibido atividades humanas em todo território, a LPN alertou para a importância de "reconhecer que há espaços [de conservação] onde, pela sua especificidade, raridade e nível de ameaça, o nível de exigência tem de ser, necessariamente, maior", como consideraram ser o caso da Mata da Albergaria.

"Permitir que uma prova desta dimensão — com a logística que lhe está associada (...) — atravesse uma das zonas mais sensíveis do Parque Nacional comprometeria a coerência da política de conservação da natureza e fragilizaria a credibilidade das instituições responsáveis pela sua proteção", concluíram.

A 15 de julho, o ICNF adiantou que estava a analisar o pedido de parecer sobre o percurso.

A 87ª edição da Volta a Portugal em bicicleta decorre entre 5 e 16 de agosto, unindo Lisboa e Porto ao longo de 1.388 quilómetros, distribuídos por um prólogo, nove etapas em linha e um contrarrelógio.

A 7ª etapa, agendada para 13 de agosto e que atravessa o PNPG, tem gerado preocupação e críticas por parte de associações ambientalistas, que contestam a passagem dos ciclistas, sobretudo pela Mata da Albergaria, em Terras de Bouro.

A etapa parte de Vieira do Minho, passará pela Caniçada, Rio Caldo e Vila do Gerês, subirá à Portela de Leonte pela Estrada Nacional 308-1 e atravessará depois a Mata da Albergaria, pela estrada florestal até à Portela do Homem.