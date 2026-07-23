Pavilhão da Lavandeira recebe Open Portugal de Taekwondo

O Pavilhão Municipal da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, recebe no fim de semana, dias 25 e 26 de julho, o Open de Portugal de Taekwondo G1/E1.

A prova que vai atribuir pontos para os rankings mundial e europeu e conta com a participação de atletas de vários países.

Tânia Lopes, presidente do Taebox, um dos clubes organizadores, explica que a importância da competição está, desde logo, nos pontos em disputa.

"O ranking anual foi a zeros no mês de junho. O que quer dizer que neste momento todas as as equipas querem agarrar o mais rápido possível o máximo de pontos."

Ainda assim, a dirigente considera que o prestígio do torneio e o facto de ser disputado em Portugal também ajudam a explicar a forte adesão internacional.

"É a primeira vez que o nosso país tem um campeonato desta envergadura, "sublinha.

"É um país muito apelativo a nível de turismo e férias. Temos valores acessíveis na hotelaria e na restauração. Todas as equipas estrangeiras têm sempre uma boa referência nossa para virem cá. Comem bem, são bem tratados", refere.

Para Tânia Lopes, o Open representa igualmente uma oportunidade única para o crescimento do taekwondo nacional, sobretudo para clubes que raramente conseguem competir além-fronteiras.

"Nem todas as equipas portuguesas têm a oportunidade de levar atletas ao estrangeiro para fazer este tipo de competição. O facto de estarmos aqui no país permite a equipas que nunca saíram para um campeonato desta dimensão competir num G1, ou seja, competir a nível mundial, frente a atletas olímpicos", explica.

"Isto vai dar ao taekwondo português novas oportunidades, quer para os atletas crescerem, quer para as próprias equipas terem novos objetivos e irem mais além", conclui.

A organização já confirmou mais de 800 atletas inscritos, número que poderá ainda aumentar com as inscrições previstas para o primeiro dia da competição.

A presidente do Taebox lembra ainda que o taekwondo é a única arte marcial presente no programa olímpico e acredita que a presença de atletas portugueses com ambições internacionais torna o evento ainda mais atrativo para o público.

Nas palavras de Tânia Lopes, quem passar pelo Pavilhão Municipal da Lavandeira pode esperar "um novo espetáculo de 15 em 15 minutos" ao longo dos dois dias de competição.