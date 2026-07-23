​Vinte anos depois, Frederico Gil vê o passado a repetir-se com Tiago Torres: “Fico feliz por ele”

“As bolas têm mais pressão e o jogo é mais rápido. Ele tem um jogo bastante consistente, acaba por fazer mossa aos adversários. Fico feliz por ele, merece, e é sempre bom ver portugueses a terem sucesso”, acrescenta.

Para Gil, o segredo do sucesso de Torres passou pela leitura rápida das condições do jogo, sabendo beneficiar das trocas de bola nos torneios ATP que acontecem ao sétimo jogo e a cada nove jogos.

“Tenho acompanhado o Tiago”, admite Gil, que vê o percurso universitário do tenista nos Estados Unidos como um garante de bagagem e sinónimo de maturidade “quando entrou no circuito”.

Antes, Torres, que recebeu um wild card para se estrear no mais importante torneio de ténis nacional, superou o georgiano Nikoloz Basilashvili, número 130 do ranking ATP.

Em declarações a Bola Branca , Frederico Gil não poupa elogios à semana histórica do campeão nacional, um lisboeta de 24 anos, depois de este eliminar o chileno Alejandro Tabilo, o número 30 do mundo e terceiro cabeça de série do Estoril Open, nos oitavos de final.

Em 2006, Frederico Gil surpreendia tudo e todos ao atingir os quartos de final do Estoril Open na estreia absoluta em quadros ATP. Duas décadas depois, o cenário repete-se pelas mãos de Tiago Torres.

Nos quartos de final, Tiago Torres vai defrontar o francês Hugo Gaston, número 109.º do mundo.

Desilusão com Nuno Borges e a esperança em Jaime faria

Nem só de sorrisos se faz esta edição, pelo menos para a perspectiva portuguesa. Frederico Gil admite alguma surpresa com a prematura eliminação de Nuno Borges, número um nacional, de quem se esperava um voo mais alto, após ser derrotado por Román Andrés Burruchaga, filho de Burruchaga, um dos heróis argentinos de 1986 ao lado de Diego Maradona.

“Acontece, faz parte. Às vezes jogar em casa pode dar um bocadinho para o lado da pressão… Não sei exatamente o que aconteceu, mas, sim, estava à espera de mais”, confessa à Renascença. “Pensei que o Nuno pudesse chegar à final ou meia-final.”

Em sentido contrário, as atenções viram-se agora para Jaime Faria, acabadinho de se apurar para os quartos de final, depois de bater o peruano Gonzalo Bueno, por 6-2 e 6-4. A conversa com Frederico Gil aconteceu pouco antes de Faria e Bueno se defrontarem, apontando o português como favorito, ainda que reconhecendo valor no sul-americano, que trazia um “jogo de espera”, acompanhado por um “serviço forte” e uma “boa esquerda”.

Questionado com o desfecho desta edição do Estoril Open, Frederico Gil não hesita: “Eu acho que o Rublev vai ganhar”.

Depois da eliminação de Stan Wawrinka, também perante Burruchaga como Nuno Borges, Andrey Rublev é a grande figura do torneio. O russo, de 28 anos e profissional desde 2014, é o número 14 do mundo, tendo chegado ao número 5 do ranking ATP em 2021.

*editado por Hugo Tavares da Silva