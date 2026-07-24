Comportamento dos adeptos causa acidente no Tour. Einer Rubio obrigado a abandonar

O colombiano Einer Rubio, da Movistar, foi obrigado a desistir do Tour de France depois de ter chocado contra o carro da UAE Emirates na subida ao Alpe D'Huez.

O ciclista, que esteve novamente na fuga do dia, chocou contra a traseira do carro, que terá sido forçado a parar repentinamente devido ao número de adeptos que estavam na estrada.

O Tour tem utilizado as redes sociais para pedir aos adeptos que não invadam a estrada, não toquem nos ciclistas e não influenciem a corrida de qualquer forma.

A etapa desta sexta-feira era a que recolhia mais entusiasmo junto dos adeptos, com o regresso do icónico Alpe d'Huez ao trajeto da Volta a França. Centenas de adeptos começaram a reunir-se na subida desde a noite de quinta-feira e milhares aguardaram pela passagem do pelotão.

Einer Rubio não terá sofrido lesões graves, mas não terminou a corrida. Era o 27.º na classificação geral.

Sem incidentes, mas com alguns sustos com adeptos, Tadej Pogačar, da UAE Team Emirates, venceu a 19.ª etapa no icónico Alpe d'Huez, com uma prestação que ficará para história do ciclismo.