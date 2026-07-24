- Bola Branca 12h44
- 24 jul, 2026
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Futsal
Jorge Braz renova com a seleção até 2028
24 jul, 2026 - 15:59 • *Redação
O técnico de 53 anos está no comando da seleção de futsal há 16 anos. Nesse período conquistou um Mundial, dois europeus e uma finalíssima.
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta sexta-feira a renovação do vínculo com o selecionador de futsal Jorge Braz até 2028.
O treinador de 53 anos comanda a equipa das quinas desde 2010, perfilando um período de 16 anos onde conquistou um Mundial, dois Europeus e uma Finalíssima.
Em declarações aos órgãos da FPF, Jorge Braz mostra-se satisfeito com a confiança no seu trabalho.
“É a demonstração da confiança da FPF em continuar com o processo que tem vindo a ser desenvolvido no futsal. Não é continuar, é reforçar e melhorar. Sermos melhores do que fomos até agora", afirma.
Sob o novo lema da FPF, “ Continuaremos a ganhar”, o selecionador volta a realçar esse desejo:
“Temos de estar nas decisões, sempre dissemos isso. Portugal no futsal tem estado nesse patamar, esse tem sido o nosso registo. Para continuarmos lá dá muito trabalho, mas gostamos dessas exigências e esse é o desafio para os próximos anos.”
Após 16 anos ao serviço das quinas, e com mais dois pela frente, o treinador revela estar orgulhoso do seu percurso.
“Acima de tudo é um orgulho enorme, por tudo aquilo que tem sido feito no futsal português. Não é só o Jorge Braz, tem sido em primeiro lugar a equipa técnica nacional. Depois todas as estruturas, os clubes, as associações regionais e distritais e toda esta família", começa por dizer.
"No fundo, é a forma como nós nos organizamos para que este processo seja reconhecido e haja esta valorização social do papel do futsal no desporto português e no país. Acho que temos cumprido isso de forma muito positiva e ter esta continuidade e chegar aos 18 anos nesta casa é um orgulho brutal", conclui.
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