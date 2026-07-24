LeBron achou que tinha terminado a carreira, mas vai tentar um último título pelos 76ers

LeBron James, um dos melhores de sempre da NBA, escolheu assinar pelos Philadelphia 76ers para a nova temporada.

A notícia foi confirmada pela ESPN, sendo que o próprio jogador já se manifestou nas redes sociais, revelando que ponderou reformar-se no fim da época.

"Pensei que era o fim da carreira. Não estava pronto para anunciar quando a época acabou e precisei de algum tempo para decidir verdadeiramente. Estava mesmo convencido que tinha feito o meu último jogo. Mas ainda amo este desporto e tenho mais para dar", começou por escrever no X.

LeBron, de 41 anos, assina por duas temporadas e vai ganhar oito milhões de euros: "Esta é a minha última decisão, não vou por dinheiro, não vou por motivos familiares."

"Quais os meus motivos? Ainda quero trabalho, sacrificar-me, quero competir e ter a sensação de vencer outro campeonato. Acho que posso ajudar os 76ers a ser uma equipa que luta pelo campeonato e estou entusiasmado por começar esta última jornada", terminou.

LeBron vai para a sua 24.ª época na NBA, um recorde absoluto na liga. Os 76ers, que juntam LeBron às figuras Joel Embiid, Tyerese Maxey e Jaylen Brown, serão um dos candidatos ao título, que escapa há 43 anos.