Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

NBA

LeBron achou que tinha terminado a carreira, mas vai tentar um último título pelos 76ers

24 jul, 2026 - 16:56 • Eduardo Soares da Silva

Aos 41 anos, LeBron deixou os Los Angeles Lakers e reforça a candidatura ao título em Philadelphia. "Não escolhi por dinheiro, acho que posso ajudar os 76ers a ser uma equipa que luta pelo campeonato", disse.

A+ / A-

LeBron James, um dos melhores de sempre da NBA, escolheu assinar pelos Philadelphia 76ers para a nova temporada.

A notícia foi confirmada pela ESPN, sendo que o próprio jogador já se manifestou nas redes sociais, revelando que ponderou reformar-se no fim da época.

"Pensei que era o fim da carreira. Não estava pronto para anunciar quando a época acabou e precisei de algum tempo para decidir verdadeiramente. Estava mesmo convencido que tinha feito o meu último jogo. Mas ainda amo este desporto e tenho mais para dar", começou por escrever no X.

LeBron, de 41 anos, assina por duas temporadas e vai ganhar oito milhões de euros: "Esta é a minha última decisão, não vou por dinheiro, não vou por motivos familiares."

"Quais os meus motivos? Ainda quero trabalho, sacrificar-me, quero competir e ter a sensação de vencer outro campeonato. Acho que posso ajudar os 76ers a ser uma equipa que luta pelo campeonato e estou entusiasmado por começar esta última jornada", terminou.

LeBron vai para a sua 24.ª época na NBA, um recorde absoluto na liga. Os 76ers, que juntam LeBron às figuras Joel Embiid, Tyerese Maxey e Jaylen Brown, serão um dos candidatos ao título, que escapa há 43 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 24 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha