Pogačar junta-se à lista dos icónicos vencedores no Alpe d'Huez

Tadej Pogačar, da UAE Team Emirates, venceu a 19.ª etapa da Volta a França no icónico Alpe d'Huez, com uma prestação que ficará para história do ciclismo.

Com a equipa profundamente desfalcada por uma gastroenterite, Pogačar atacou quase na base da montanha mais icónica do Tour para tentar anular uma fuga muito forte e que estava a cerca de quatro minutos de distância.

Ficaram rapidamente desfeitos os rumores que Pogačar estaria também doente: ninguém o conseguiu acompanhar e o que se seguiu foi uma prestação do esloveno que ficará na história.

Sozinho durante mais de 10 quilómetros, Pogačar foi apanhado, um a um, todos os trepadores da fuga.

Já perto da meta, numa altura em que a pendente alivia, o camisola amarela alcançou finalmente os dois sobreviventes da fuga, Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Richard Carapaz (EF Education-Easy Post). Voltou a atacar dentro do último quilómetro e venceu, sozinho, espelho do domínio absoluto neste Tour e na modalidade.

Tadej Pogačar bateu também o histórico recorde no Alpe d'Huez, que resistia desde 1995. Na altura, Marco Pantani percorreu os 13,8 quilómetros da montanha em 36m40s. Pogačar esmagou esse registo, com o tempo de 35m27s.



"É muito bom vencer aqui, foi um ambiente louco em toda a subida. Quando soube que alguns ciclistas estavam a ficar para trás no início da subida, sabia que tinha boas pernas, não sobrava muita gente no grupo. Tentei atacar, o Adam Yates ainda me ajudou imenso no meio. No fim, tive de lutar com grandes ciclistas, eles estavam a provocar-se um pouco e isso ajudou-me a apanhá-los e vencer", disse, ao Eurosport.

Martinez fechou em segundo, Caparaz em terceiro. Na luta pelo segundo lugar, Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) chegou 2m29s depois de Pogačar e reforça o segundo lugar, ganhando mais 11 segundos para Isaac del Toro, sendo que o mexicano da UAE também conquista quatro segundos a Paul Seixas, promessa francesa da Decathlon, na luta pela camisola branca.

Lenny Martinez ficou frustrado por perder a etapa, mas é um dos vencedores do dia, porque trepa muitas posições na classificação geral. É agora quinto, superando Ayuso e Skjelmose. Carapaz subiu ao 8.º posto.

Apesar de ainda faltar uma última etapa de montanha nos Alpes, Pogačar leva já 7m11s de vantagem para Remco Evenepoel, quase 10 minutos para o colega de equipa, Del Toro.

A montanha termina no Tour neste sábado, com uma tirada de 172 quilómetros entre Le Bourg d'Oisans e o Alpe d'Huez, novamente, em novo dia muito duro para o pelotão.