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Dupla portuguesa sagra-se campeã do mundo sub-23 no remo
25 jul, 2026 - 17:26 • Lusa
Pedro Rodrigues e Tomás Neves garantiram o primeiro ouro mundial para o remo português na disciplina de BM2x 2.000 metros.
Os remadores portugueses Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagraram-se este sábado campeões mundiais de BM2x 2.000 metros, na categoria sub-23, nos Mundiais que decorrem em Duisburgo, na Alemanha.
A dupla nacional, que garantiu o primeiro ouro mundial para o remo português na categoria sub-23, terminou a prova com o tempo de 06.20,83 minutos, impondo-se a uma dupla alemã (06.23,37) e uma irlandesa (06.25,76), segunda e terceira classificadas, respetivamente.
No domingo, Diogo Gonçalves competem na Final A de BM1x e João Veloso em BLM1x.
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