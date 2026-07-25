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Dupla portuguesa sagra-se campeã do mundo sub-23 no remo

25 jul, 2026 - 17:26 • Lusa

Pedro Rodrigues e Tomás Neves garantiram o primeiro ouro mundial para o remo português na disciplina de BM2x 2.000 metros.

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Os remadores portugueses Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagraram-se este sábado campeões mundiais de BM2x 2.000 metros, na categoria sub-23, nos Mundiais que decorrem em Duisburgo, na Alemanha.

A dupla nacional, que garantiu o primeiro ouro mundial para o remo português na categoria sub-23, terminou a prova com o tempo de 06.20,83 minutos, impondo-se a uma dupla alemã (06.23,37) e uma irlandesa (06.25,76), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

No domingo, Diogo Gonçalves competem na Final A de BM1x e João Veloso em BLM1x.

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