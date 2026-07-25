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Encurtada última etapa da Volta a França devido a incêndios

25 jul, 2026 - 16:59 • Lusa

Etapa da consagração deveria ter 133 quilómetros, contudo, foi encurtada para 98. Embora já não parta de Thoiry, mantém a tradição de terminar em Paris.

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A 21ª e última etapa da 113ª Volta a França foi encurtada para 89 quilómetros, devido à mobilização de meios para os numerosos incêndios que afetam o país, anunciou este sábado a organização.

"O percurso da etapa 21 foi encurtado para 89 quilómetros, relativamente aos 133 inicialmente previstos. [...] A partida real será dada na meta às 17:50 [16:50 em Lisboa], com os ciclistas a cumprirem duas voltas adicionais nos Campos Elísios antes de rumarem ao circuito de Montmartre", informaram os organizadores.

A 21ª etapa deveria ligar Thoiry a Paris ao longo de 133 quilómetros, mas a programada cidade de partida vai apenas acolher a apresentação das equipas, que seguirão posteriormente para a capital francesa de autocarro.

"Atendendo aos numerosos incêndios que afetam França neste momento, especialmente na região de Gironde, os serviços de emergência estão totalmente mobilizados para lutar contra as chamas, enquanto as forças de segurança interna estão empenhadas na segurança das zonas afetadas e na proteção das populações", destaca a nota.

Por isso, o Ministério da Administração Interna francês decidiu deslocar uma parte das forças inicialmente mobilizadas para garantir a segurança na última etapa da Volta a França, "de modo a reforçar a resposta nas áreas afetadas pelos incêndios".

A 113ª Volta a França termina no domingo, com a última etapa a incluir uma tripla subida à Butte Montmartre, no coração de Paris.

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