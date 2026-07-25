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Ténis

Jaime Faria diz adeus ao Estoril Open nos quartos de final

25 jul, 2026 - 11:02 • Lusa

Torneio fica sem representantes portugueses no quadro de singulares, depois de o tenista ter perdido com o italiano Luciano Darderi, segundo cabeça de série.

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O tenista português Jaime Faria foi eliminado nos quartos de final do Estoril Open, depois de perder com o italiano Luciano Darderi, segundo cabeça de série, em três sets.

Último resistente português no quadro de singulares, o número dois nacional e 88º do ranking mundial foi derrotado por Darderi (21º), por 2-6, 7-5 e 6-2, em duas horas e 29 minutos, continuando sem passar, em quatro tentativas, dos quartos de final de torneios ATP.

Na meia-final, Darderi, que no domingo passado perdeu a final em Bastad, vai encontrar o tenista belga Alexander Blockx (38º), quarto cabeça de série, que tinha vencido o argentino Román Andrés Burruchaga (60º), por 6-4, 5-7 e 6-4.

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