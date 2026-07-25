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Nuno Borges e Francisco Cabral derrotados na meia-final do Estoril Open
25 jul, 2026 - 18:50 • Ricardo Vieira
A dupla portuguesa perdeu com os franceses Kyrian Jacquet e Titouan Droguet, em três sets.
A dupla portuguesa Nuno Borges e Francisco Cabral perdeu este sábado nas meias-finais do Estoril Open.
Borges e Cabral foram derrotados pelos franceses Kyrian Jacquet e Titouan Droguet, em três sets, pelos parciais de 7-6, 6-4 e 11-9.
A dupla francesa vai defrontar na final os brasileiros Orlando Cruz e Rafael Matos.
- Bola Branca 18h16
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