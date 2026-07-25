Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

António José Seguro

Presidente felicita remadores pelo ouro mundial em sub-23

25 jul, 2026 - 17:34 • Lusa

Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagraram-se este sábado campeões mundiais de BM2x 2.000 metros.

A+ / A-

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou os remadores Pedro Rodrigues e Tomás Neves pela conquista do título mundial de sub-23, alcançado este sábado na prova de double scull (BM2x), nos Mundiais de remo disputados em Duisburgo, na Alemanha.

"O Presidente António José Seguro saúda este extraordinário resultado, que prestigia Portugal e constitui motivo de orgulho para todos os portugueses, destacando o talento, a dedicação e o espírito de superação demonstrados pelos dois atletas", lê-se na nota divulgada através do portal da Presidência na internet.

Seguro também felicitou a Federação Portuguesa de Remo, os treinadores, as equipas técnicas, os clubes e todos quantos contribuíram para este sucesso, reconhecendo o trabalho desenvolvido na formação e preparação destes jovens remadores" e acrescentando que "esta conquista confirma a qualidade do desporto português e constitui um exemplo inspirador para as novas gerações, reforçando a confiança no futuro do remo nacional".

A dupla nacional, que garantiu o primeiro ouro mundial para o remo português na categoria de sub-23, terminou os 2000 metros da prova de BM2x com o tempo de 06.20,83 minutos, impondo-se a uma dupla alemã (06.23,37) e a uma embarcação da Irlanda (06.25,76), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

No domingo, Portugal vai contar com Diogo Gonçalves na Final A de BM1x e João Veloso em BLM1x.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha