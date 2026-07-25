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Ciclismo
Tadej Pogacar conquista quinta Volta a França da carreira
25 jul, 2026 - 15:35 • Inês Braga Sampaio
Ciclista esloveno confirmou o quinto Tour da carreira e ainda ajudou o colega de equipa Isaac del Toro a terminar a prova na terceira posição da classificação geral individual.
Tadej Pogacar é o vencedor da Volta a França em bicicleta 2026. O esloveno da UAE Team Emirates confirmou, este sábado, o que já tinha na mão e será coroado em Paris na etapa de consagração, no domingo.
O vencedor da etapa rainha (a 20ª), este sábado, foi o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que garantiu também um lugar entre o top-10 (oitavo) e a conquista da camisola de montanha.
Com o quinto título da carreira, Pogacar entra no grupo dos ciclistas com mais Tours de sempre: iguala os franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, o espanhol Miguel Induráin e o belga Eddy Merckx.
No domingo realiza-se a etapa de consagração, com chegada a Paris.
[em atualização]
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