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Ciclismo

Tadej Pogacar conquista quinta Volta a França da carreira

25 jul, 2026 - 15:35 • Inês Braga Sampaio

Ciclista esloveno confirmou o quinto Tour da carreira e ainda ajudou o colega de equipa Isaac del Toro a terminar a prova na terceira posição da classificação geral individual.

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Tadej Pogacar é o vencedor da Volta a França em bicicleta 2026. O esloveno da UAE Team Emirates confirmou, este sábado, o que já tinha na mão e será coroado em Paris na etapa de consagração, no domingo.

O vencedor da etapa rainha (a 20ª), este sábado, foi o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que garantiu também um lugar entre o top-10 (oitavo) e a conquista da camisola de montanha.

Com o quinto título da carreira, Pogacar entra no grupo dos ciclistas com mais Tours de sempre: iguala os franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, o espanhol Miguel Induráin e o belga Eddy Merckx.

No domingo realiza-se a etapa de consagração, com chegada a Paris.


[em atualização]

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