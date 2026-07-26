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Ténis
Alexander Blockx na final do Estoril Open
26 jul, 2026 - 01:05
Tenista belga derrotou nas meias-finais o italiano Luciano Darderi.
O tenista belga Alexander Blockx, quarto cabeça de série, qualificou-se este sábado para a final do Estoril Open, depois de vencer o italiano Luciano Darderi, segundo pré-designado.
Alexander Blockx ganhou em três "sets", pelo parciais de 5-7, 7-6 e 7-6.
A final do Estoril Open está marcada para este domingo.
Alexander Blockx, número 36 do ranking ATP, vai medir forças com o francês Luca Van Assche.
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