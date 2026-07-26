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Ténis
Estoril Open. Título de pares vai para dupla francesa
26 jul, 2026 - 18:12 • Lusa
Titouan Droguet e Kyrian Jacquet venceram na final os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, em três sets.
Os tenistas franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet conquistaram este domingo o torneio de pares do Estoril Open, após derrotarem os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, segundos cabeças de série.
Depois de terem afastado os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral nas meias-finais, Titouan Droguet (307º do ranking mundial de pares) e Kyrian Jacquet (618º), que foram repescados para o quadro principal, superiorizaram-se a Orlando Luz (44º) e Rafael Matos (40º) por 7-6 (7-2), 6-7 (4-7) e 11-9, em duas horas e cinco minutos.
Mais habituados a jogar singulares, Jacquet e Droguet apenas tinham jogado quatro vezes em conjunto — nenhuma em torneios do circuito ATP —, a última das quais foi no Challenger de Aix-en-Provence, que ganharam em 2022, ao eliminarem nos quartos de final Rafael Matos, que reencontraram hoje.
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