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Ténis
Francês Luca Van Assche é o novo campeão do Estoril Open
26 jul, 2026 - 20:15 • Inês Braga Sampaio
Número 78 do mundo derrotou na final o belga Alexander Blockx, 38º e quarto cabeça de série do torneio.
O francês Luca Van Assche conquistou o torneio de singulares do Estoril Open, este domingo, ao vencer na final o belga Alexander Blockx.
Nascido na Bélgica, o número 78 do mundo, de 22 anos, que estuda Matemática na faculdade, não se amedrontou por ter pela frente o 38º classificado do ranking ATP e quarto cabeça de série do torneio português.
Van Assche venceu em três sets, por 6-4, 4-6 e 7-5, ao fim de 2 horas e 24 minutos. Depois de ter desperdiçado o serviço para fechar o encontro, conseguiu quebrar Blockx no jogo seguinte e, à segunda tentativa, não desperdiçou — e venceu o primeiro título ATP da carreira.
- Bola Branca 18h16
- 24 jul, 2026
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