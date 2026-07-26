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Ténis

Francês Luca Van Assche é o novo campeão do Estoril Open

26 jul, 2026 - 20:15 • Inês Braga Sampaio

Número 78 do mundo derrotou na final o belga Alexander Blockx, 38º e quarto cabeça de série do torneio.

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O francês Luca Van Assche conquistou o torneio de singulares do Estoril Open, este domingo, ao vencer na final o belga Alexander Blockx.

Nascido na Bélgica, o número 78 do mundo, de 22 anos, que estuda Matemática na faculdade, não se amedrontou por ter pela frente o 38º classificado do ranking ATP e quarto cabeça de série do torneio português.

Van Assche venceu em três sets, por 6-4, 4-6 e 7-5, ao fim de 2 horas e 24 minutos. Depois de ter desperdiçado o serviço para fechar o encontro, conseguiu quebrar Blockx no jogo seguinte e, à segunda tentativa, não desperdiçou — e venceu o primeiro título ATP da carreira.

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