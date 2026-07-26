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Portugal é campeão europeu masculino de hóquei em patins sub-17

26 jul, 2026 - 14:27 • Lusa

Na quarta final seguida entre as duas seleções ibéricas, a equipa das quinas superiorizou-se à Espanha por 3-2.

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A seleção portuguesa masculina de hóquei em patins de sub-17 sagrou-se no sábado tricampeã europeia da categoria, ao vencer a Espanha (3-2), recordista de títulos, na final disputada em Braga.

Na quarta final seguida entre as duas seleções ibéricas, os lusos superiorizaram-se no Pavilhão das Goladas, com três golos de Francisco Trabulo, logo aos 47 segundos e aos 17 e 40 minutos, enquanto Pedro García, aos 18, e Oriol Castro, aos 40, reduziram pelos espanhóis.

Portugal passou a ostentar 17 conquistas e juntou três êxitos consecutivos pela primeira vez desde 2000, continuando no segundo lugar do palmarés do Europeu masculino, entre a Espanha, com 22 troféus, e a Itália, terceira, com seis.

No fim do jogo, o selecionador nacional, Hugo Azevedo, reconheceu ter um "misto de alegria e alívio" pela renovação do título na condição de anfitrião.

"Estamos satisfeitos. Neste Europeu, assumimos um processo diferente da maioria das equipas. Foi um risco, mas tomámos a opção certa", observou o técnico, envolvido igualmente nos sucessos de Portugal em 2024 e 2025.

Horas antes, no mesmo recinto, a seleção portuguesa feminina falhou a reconquista do título continental no escalão de sub-17, ao perder na final com a Espanha (3-0), que alcançou o terceiro êxito em quatro possíveis.

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