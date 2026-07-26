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Atletismo

Português Mamudo Baldé bate recorde do mundo dos 100 metros em cadeira de rodas

26 jul, 2026 - 11:31 • Lusa

Atleta de 21 anos cronometrou 13,49 segundos na classe T54, nos Nacionais ao ar livre, destronando o tailandês Athiwat Paeng-Nuea como o mais rápido de sempre.

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Mamudo Baldé quebrou no sábado o recorde mundial dos 100 metros na classe T54, ao cronometrar 13,49 segundos nos Campeonatos de Portugal ao ar livre, destronando o tailandês Athiwat Paeng-Nuea como o mais rápido em cadeira de rodas.

No Estádio Universitário de Lisboa, o atleta da Academia João Correia, de 21 anos, superiorizou-se no hectómetro a Rafael Neto, segundo classificado, com 14,37 segundos, e Guilherme Alves, terceiro, com 16,38.

Mamudo Baldé retirou cinco segundos à anterior melhor marca mundial, que tinha sido alcançada por Athiwat Paeng-Nuea em maio, numa prova realizada em Nottwil, na Suíça, onde o português terminou no segundo lugar e bateu precisamente o recorde da Europa, com 13,61 segundos.

Quinto colocado nos 100 metros T54 em Paris2024, na estreia em Jogos Olímpicos, Mamudo Baldé conquistou a medalha de bronze na mesma distância nos Mundiais de atletismo adaptado de 2025, em Nova Deli, na Índia.

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