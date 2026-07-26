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Volta a França

Richard Carapaz eleito ciclista mais combativo do Tour

26 jul, 2026 - 16:09 • Lusa

Com duas etapas no bolso, o campeão olímpico de fundo em Tóquio 2020 e vencedor do Giro 2019 também conquistou a camisola de "rei" da montanha da Volta a França.

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O equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) foi eleito o ciclista mais combativo da 113.ª Volta a França, anunciou este domingo a organização da prova francesa, com o "rei" da montanha desta edição a suceder ao colega Ben Healy.

Embora o camisola verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) tenha sido escolhido pelo público como ciclista "mais combativo" deste Tour, foi Carapaz, de 33 anos, a levar o prémio de "super combativo", depois de conjugados os votos dos adeptos e do júri.

Esta é a segunda vez que o equatoriano, oitavo da geral, recebe este prémio, repetindo o feito de 2024, ano em que também venceu a classificação da montanha na prova francesa.

Figura central na última semana da 113.ª edição, na qual ganhou duas etapas, o campeão olímpico de fundo em Tóquio2020 e vencedor do Giro2019 sucede no palmarés deste prémio ao colega Ben Healy, o mais combativo do ano passado.

Além de Pedersen, que irá subir hoje ao pódio final para envergar a camisola verde, completando a trilogia de vitórias na classificação por pontos em grandes Voltas, Carapaz bateu a concorrência de Tobias Johannessen (Uno-X), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Pablo Castrillo (Movistar), Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Egan Bernal (Netcompany INEOS), o campeão de 20219.

Também saíram derrotados, na luta pelo título de "super combativo", os franceses Jordan Jegat (TotalEnergies), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), o mais solitário dos fugitivos nesta edição, Alex Baudin (EF Education-EasyPost) e Valentin Paret-Peintre, candidato à camisola da montanha.

Fora desta corrida, o "estelar" neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), grande favorito à vitória na etapa de hoje, foi eleito melhor "équipier" da terceira semana deste Tour, depois de ter lançado irrepreensivelmente o seu colega Jasper Philipsen para a vitória na 17.ª etapa.

A 113.ª Volta a França, que começou a 4 de julho, em Barcelona (Espanha), termina este domingo com uma etapa de apenas 89 quilómetros nas ruas de Paris.

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