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Seguro felicita seleção sub-17 de hóquei em patins pelo título europeu

26 jul, 2026 - 14:34 • Lusa

Portugal sagrou-se tricampeão europeu no sábado, ao vencer a Espanha por 3-2.

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O Presidente da República felicitou este domingo a seleção portuguesa masculina de hóquei em patins de sub-17, que no sábado se sagrou tricampeã europeia da categoria, ao vencer por 3-2 a Espanha, na final disputada em Braga.

"Ao endereçar os seus parabéns aos atletas, à equipa técnica, à Federação de Patinagem de Portugal e a todos os clubes que contribuíram para a formação destes jovens campeões, o Presidente da República destaca que esta conquista constitui um motivo de grande orgulho para o País que confirma a excelência do hóquei em patins português, modalidade que continua a afirmar Portugal entre as grandes potências mundiais", assinalou António José Seguro.

Em nota publicada no sítio oficial de informação da Presidência da República na internet, um dia após o jogo decisivo, António José Seguro salientou que "a conquista do terceiro título europeu consecutivo neste escalão representa um feito de exceção, alcançado graças ao talento, ao espírito de equipa, à dedicação dos atletas e ao trabalho persistente de treinadores, dirigentes, famílias e clubes".

Na quarta final seguida entre as duas seleções ibéricas, os lusos superiorizaram-se no Pavilhão das Goladas, com três golos de Francisco Trabulo, logo aos 47 segundos e aos 17 e 40 minutos, enquanto Pedro García, aos 18, e Oriol Castro, aos 40, reduziram pelos espanhóis.

Portugal passou a ostentar 17 conquistas e juntou três êxitos consecutivos pela primeira vez desde 2000, continuando no segundo lugar do palmarés do Europeu masculino, entre a Espanha, com 22 troféus, e a Itália, terceira, com seis.

O Presidente da República também saudou o desempenho da seleção nacional de sub-17 feminina, que falhou a reconquista do título continental do escalão, ao perder por 1-0 na final com a Espanha, também no domingo, no mesmo pavilhão.

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