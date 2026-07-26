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Volta a França

Van der Poel vence em Paris, Pogacar celebra quinto Tour

26 jul, 2026 - 23:02 • Ricardo Vieira, com agências

Pogacar para a história. Juntou-se a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain no restrito lote de vencedores de cinco edições da da Volta a França. O português Nelson Oliveira terminou na 65.ª posição.

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O neerlandês Mathieu van der Poel venceu este domingo a última etapa da Volta a França, em Paris.

Numa tirada com um final emocionante Van der Poel conseguiu fugir nos últimos metros ao camisola amarela Tadej Pogacar, mas quase foi apanhado pelo grupo perseguidor.

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O ciclista da equipa Alpecin - Premier Tech conseguiu resistir e conquistou, por curta margem, a vitória na derradeira etapa do Tour.

O esloveno Pogacar, de 27 anos, chegou de amarelo a Paris e celebrou a quinta vitória na Volta a França.

O cabeça de fila da equipa UAE Team Emirates XRG juntou-se a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain no restrito grupo de vencedores de cinco edições da prova.

O belga Remco Evenepoel terminou na segunda posição da classificação geral, enquanto o mexicano Isaac del Toro completou o pódio, em terceiro lugar.

"Obrigado a todos os adeptos e a toda a França por acolherem esta grande corrida", afirmou Pogacar. "Obrigado também aos meus adversários por proporcionarem um grande espetáculo. Lutámos intensamente ao longo destas três semanas."

O português Nelson Oliveira, da equipa Movistar, terminou na 65.ª posição nesta edição da Volta a França.

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