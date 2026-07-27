Nelson Oliveira na Volta a Portugal? Federação tem pré-acordo com a Movistar para 2027

A Movistar, de Nelson Oliveira, deverá marcar presença na Volta a Portugal do próximo ano. A garantia foi dada à Renascença pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa.

"Há um pré-acordo com a Movistar para estar na Volta a Portugal no próximo ano. Com as dificuldades de tempo, as equipas internacionais já tinham o calendário feito para este ano e a Movistar não conseguia estar", afirma.

A Federação Portuguesa de Ciclismo assumiu a organização da Volta a Portugal depois de ter rescindido contrato com a Podium Eventos e o objetivo é aproximar a "Grandíssima" do mais alto nível do ciclismo mundial.

Este ano, marcará presença a equipa principal da UAE Emirates e o campeão olímpico Rui Oliveira estará na linha de partida. No próximo ano, deverá estar a Movistar.

A direção da Federação Portuguesa de Ciclismo esteve reunida com várias equipas WorldTour na Volta ao Algarve, no início da temporada, com vista à possibilidade de disputarem a Volta a Portugal no futuro.