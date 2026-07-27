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- 27 jul, 2026
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Ciclismo
Nelson Oliveira na Volta a Portugal? Federação tem pré-acordo com a Movistar para 2027
27 jul, 2026 - 14:57 • Eduardo Soares da Silva
O presidente da federação, Cândido Barbosa, gostaria de contar com Nelson Oliveira no centenário da prova e convida também os outros ciclistas portugueses que competem no estrangeiro.
A Movistar, de Nelson Oliveira, deverá marcar presença na Volta a Portugal do próximo ano. A garantia foi dada à Renascença pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa.
"Há um pré-acordo com a Movistar para estar na Volta a Portugal no próximo ano. Com as dificuldades de tempo, as equipas internacionais já tinham o calendário feito para este ano e a Movistar não conseguia estar", afirma.
A Federação Portuguesa de Ciclismo assumiu a organização da Volta a Portugal depois de ter rescindido contrato com a Podium Eventos e o objetivo é aproximar a "Grandíssima" do mais alto nível do ciclismo mundial.
Este ano, marcará presença a equipa principal da UAE Emirates e o campeão olímpico Rui Oliveira estará na linha de partida. No próximo ano, deverá estar a Movistar.
A direção da Federação Portuguesa de Ciclismo esteve reunida com várias equipas WorldTour na Volta ao Algarve, no início da temporada, com vista à possibilidade de disputarem a Volta a Portugal no futuro.
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No próximo ano celebram-se os 100 anos da primeira edição da Volta a Portugal e Nelson Oliveira -- que este domingo tornou-se o primeiro ciclista da história a cumprir 24 grandes voltas sem desistências, de forma consecutiva --, pode marcar presença.
"Estar a Movistar com o Nelson seria chave de ouro para ele e para o ciclismo português", afirma Cândido Barbosa.
O objetivo do presidente da federação é que outros ciclistas portugueses que estão no WorldTour possam marcar presença na Volta a Portugal: "É extensível para todos os outros que correm para lá da fronteira, seria ótimo para eles próprios, para o ciclismo português e para a modalidade."
Nelson Oliveira, de 37 anos, tem contrato por mais uma temporada com a Movistar. Fez toda a carreira no estrangeiro, mas disputou uma vez a Volta a Portugal, em 2010, pela Xacobeo-Galicia.
A Volta a Portugal 2026 arranca em Lisboa na quarta-feira, dia 5 de agosto, e termina no Porto, no domingo, dia 16.
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