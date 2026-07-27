Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Nelson Oliveira na Volta a Portugal? Federação tem pré-acordo com a Movistar para 2027

27 jul, 2026 - 14:57 • Eduardo Soares da Silva

O presidente da federação, Cândido Barbosa, gostaria de contar com Nelson Oliveira no centenário da prova e convida também os outros ciclistas portugueses que competem no estrangeiro.

A+ / A-

A Movistar, de Nelson Oliveira, deverá marcar presença na Volta a Portugal do próximo ano. A garantia foi dada à Renascença pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa.

"Há um pré-acordo com a Movistar para estar na Volta a Portugal no próximo ano. Com as dificuldades de tempo, as equipas internacionais já tinham o calendário feito para este ano e a Movistar não conseguia estar", afirma.

A Federação Portuguesa de Ciclismo assumiu a organização da Volta a Portugal depois de ter rescindido contrato com a Podium Eventos e o objetivo é aproximar a "Grandíssima" do mais alto nível do ciclismo mundial.

Este ano, marcará presença a equipa principal da UAE Emirates e o campeão olímpico Rui Oliveira estará na linha de partida. No próximo ano, deverá estar a Movistar.

A direção da Federação Portuguesa de Ciclismo esteve reunida com várias equipas WorldTour na Volta ao Algarve, no início da temporada, com vista à possibilidade de disputarem a Volta a Portugal no futuro.

Os planos de Mosquera para a Volta a Portugal: subir categoria, não tocar nas datas e abrir portas ao mundo

Entrevista Bola Branca

Os planos de Mosquera para a Volta a Portugal: subir categoria, não tocar nas datas e abrir portas ao mundo

O novo organizador das principais provas de ciclis(...)

No próximo ano celebram-se os 100 anos da primeira edição da Volta a Portugal e Nelson Oliveira -- que este domingo tornou-se o primeiro ciclista da história a cumprir 24 grandes voltas sem desistências, de forma consecutiva --, pode marcar presença.

"Estar a Movistar com o Nelson seria chave de ouro para ele e para o ciclismo português", afirma Cândido Barbosa.

O objetivo do presidente da federação é que outros ciclistas portugueses que estão no WorldTour possam marcar presença na Volta a Portugal: "É extensível para todos os outros que correm para lá da fronteira, seria ótimo para eles próprios, para o ciclismo português e para a modalidade."

Nelson Oliveira, de 37 anos, tem contrato por mais uma temporada com a Movistar. Fez toda a carreira no estrangeiro, mas disputou uma vez a Volta a Portugal, em 2010, pela Xacobeo-Galicia.

A Volta a Portugal 2026 arranca em Lisboa na quarta-feira, dia 5 de agosto, e termina no Porto, no domingo, dia 16.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais