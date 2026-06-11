​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos: adorar ou odiar este Campeonato do Mundo, eis a questão

Começa esta noite o Campeonato do Mundo que não sabemos bem se devemos adorar ou odiar. O futebol está definitivamente misturado com a política, uma lógica que ficou demasiada óbvia com a relação entre Trump e Infantino, presidentes dos Estados Unidos e da FIFA. O cardápio do desencanto é muitíssimo rico: bilhetes com preços surreais, cada vez menos futebol em canal aberto, vistorias agressivas a seleções que chegam de longe, episódios e receios devido a políticas de imigração (e atuação do ICE) e uma guerra em andamento que envolve um país organizador e outro que participa no torneio... Mais vale ler esta entrevista a Poiares Maduro, o antigo presidente do Comité de Governação da FIFA que defende que Gianni Infantino "tem claramente problemas éticos".

É certo que estão a afastar o futebol das pessoas, mas depois a bola dá umas cambalhotas e desligamos esse lado cínico e comprometido com uma sociedade decente, nem que seja por 90 minutos. É um flirt com a infância, com a juventude. É o Mundial, certo? Como não babar lembrando o que fizeram Garrincha, Pelé e Didi em 1958, Iniesta em 2010, Diego Maradona em 1986, Sócrates e companhia em 1982, Zidane em 1998, Cannavaro em 2006, Mbappé em 2018 ou o Messi mais maradoniano da história há quatro anos, no Qatar?

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Entre 11 de junho e 20 de julho, um dia depois da final do Campeonato do Mundo, a Bola Branca vai oferecer-lhe reportagens do André Maia, o nosso repórter enviado aos Estados Unidos, Canadá e México, histórias, notícias e resultados dos jogos, assim como artigos de opinião e análise. Temos uma página especial do Mundial 2026 e diariamente terá esta newsletter para ter um resumo do que se passou e do que se passará. Acompanhe tudo na sua Renascença, na rádio e no digital. Vamos a isso?

🕹️ O futebol foi isto

Esta secção da newsletter contará com os jogos que aconteceram no torneio, seja na véspera, seja nas últimas horas, lembramos que haverá jogos de madrugada, pelo que será precioso descobrir brevemente o que se jogou no Mundial que é muitíssimo desfasado do nosso fuso horário.

🎨 Si yo fuera Maradona

Aqui, para além de homenagearmos Diego Armando, campeão do mundo há 40 anos no México, damos conta de um momento artístico que promova uma invasão de arrepios na alma, seja um drible, um golo, um gesto, enfim, vale tudo. Vivam os artistas, vivam os poetas.

🎙️ Fala que tu falas bem

Aqui teremos a declaração “uau” do dia ou das horas anteriores ao envio desta newsletter. O nome desta rubrica, claro, retira o pó daquele monólogo de Cristiano Ronaldo em direção a João Moutinho no Euro 2016. Pode ser que dê sorte…

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O guia do “The Guardian” está nas bocas do mundo. E com justiça, ora veja aqui. Por aqui deixaremos sugestões de artigos, crónicas, documentários, um vídeo, uma lembrança e por aí fora.

🎲 O que vem aí

México-África do Sul, 20h00 (SportTV, TVI, LiveModeTV)