O Mundial começa esta noite e logo no Azteca: é isto que tem de saber sobre o torneio

O encontro será antecedido da cerimónia de abertura, uma das três previstas, as outras a anteceder, na sexta-feira, os jogos do Canadá, com a Bósnia-Herzegovina, do Grupo B, e dos Estados Unidos, com o Paraguai, do Grupo D.

A partir das 13h00 locais (20h00 em Lisboa), terá início o maior Mundial de sempre, em três países (Estados Unidos, México e Canadá), durante 39 dias, com 48 seleções e um total de 104 jogos, mais 40 do que os realizados em 2022.

O coanfitrião México e a África do Sul dão esta noite o ‘pontapé de saída’ na 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol, num encontro da primeira jornada do Grupo A agendado para a Cidade do México.

A primeira fase, com as 48 seleções divididas por 12 grupos, terá um total de 72 jogos, com os dois primeiros classificados a qualificaram-se para a fase a eliminar, juntamente com os oito melhores terceiros.

Os 32 conjuntos apurados vão disputar os 16 avos de final, fase em estreia no Campeonato do Mundo, seguindo os ‘oitavos’, os ‘quartos’, as ‘meias’ e, após o jogo do ‘bronze’, a final, em 19 de junho, no Estádio MetLife, em East Rutherford.

Entre os 48 participantes no Mundial2026 está Portugal, presente pela nona vez e sétima consecutiva, repetindo 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

A seleção lusa estreia-se na quarta-feira, já o sétimo dia da edição 23, defrontando a República Democrática do Congo, no Estádio NRG, em Houston, a partir das 12h00 locais (18h00 em Lisboa), em encontro da primeira jornada do Grupo K.

Depois do embate com os africanos, Portugal, que tem como melhor registo na prova o terceiro lugar da estreia, em 1966, com nove golos do ‘rei’ Eusébio, defronta ainda o estreante Uzbequistão (23 de junho) e a Colômbia (28).