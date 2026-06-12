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​“Devia ser Cristiano e mais 10”: Leonel Pontes defende capitão no meio do ruído e elogia Martínez

12 jun, 2026 - 09:07 • Redação*

Antigo técnico de Cristiano Ronaldo na formação do Sporting desvaloriza críticas ao avançado, depois dos particulares antes do Mundial, e garante que o camisola 7 “ainda faz a diferença”.

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Cristiano Ronaldo continua a ser o centro das atenções na seleção nacional, mas atualmente divide opiniões após as recentes exibições com Chile e Nigéria.

Em declarações a Bola Branca, Leonel Pontes, que conhece bem o capitão português desde os tempos de formação no Sporting, defende que “não é por um jogo que vamos desvalorizar o rendimento de um jogador”.

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E refletiu sobre o tema: “Realmente existem críticas, mas acho que nós temos de olhar para a frente e para aquilo que aí vem, que é um Campeonato do Mundo. As pessoas devem valorizar aquilo que foi feito e aquilo que está por fazer”, menciona com convicção o técnico.

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Para Leonel Pontes, o estatuto e a qualidade do capitão português não deixa margem para dúvidas quanto à importância na seleção. “Na minha perspetiva, tendo em conta aquilo que ele representa, devia ser ele e mais 10. E, depois, gerir em função dos jogos, do desgaste, da estratégia. É um jogador que, dentro de área, é o melhor do mundo e então tem de ser bem servido, porque os avançados estão lá para fazer golos”, explica à Renascença.

O atual diretor do Shanghai Shenhua, de 53 anos, desvaloriza ceticismos de alguns analistas e lembra o rendimento recente de Ronaldo que fala por si, destacando ainda a mentalidade competitiva.

“Ronaldo ainda faz a diferença, não tenho dúvidas. É olhar um pouco para a qualificação e perceber a sua participação, e olhar também a motivação de poder ajudar a seleção nacional”, sublinha, numa alusão aos cinco golos em jogos na qualificação para o Mundial 2026.

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Leonel Pontes elogiou a postura do selecionador português, Roberto Martinez, mostrando-se convicto de que o técnico espanhol saberá lidar com a gestão da melhor forma possível. “Roberto Martinez é um homem inteligente, com experiência, e de certeza vai gerir o Cristiano Ronaldo da melhor forma”, garante Pontes.

Finalmente, mais uma nota sobre Cristiano Ronaldo: “Só temos de apoiar, de acreditar, porque o Cristiano tem vindo a provar ao longo do tempo que é capaz de surpreender toda a gente”.

O Mundial vai jogar-se entre 11 de junho e 19 de julho. Será o maior da história, em número de seleções (48) e jogos (104). Pela primeira vez numa história que começou lá atrás, em 1930, o torneio está a ser organizado por três países (Estados Unidos, Canadá e México), o que voltará a acontecer em 2030 também, quando Portugal, Marrocos e Espanha organizarem a competição.

A seleção portuguesa entra em ação no dia 17, contra a República Democrática do Congo. Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com a seleção africana já mencionada, Uzbequistão e Colômbia.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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