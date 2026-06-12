​“Devia ser Cristiano e mais 10”: Leonel Pontes defende capitão no meio do ruído e elogia Martínez

Cristiano Ronaldo continua a ser o centro das atenções na seleção nacional, mas atualmente divide opiniões após as recentes exibições com Chile e Nigéria. Em declarações a Bola Branca, Leonel Pontes, que conhece bem o capitão português desde os tempos de formação no Sporting, defende que “não é por um jogo que vamos desvalorizar o rendimento de um jogador”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui E refletiu sobre o tema: “Realmente existem críticas, mas acho que nós temos de olhar para a frente e para aquilo que aí vem, que é um Campeonato do Mundo. As pessoas devem valorizar aquilo que foi feito e aquilo que está por fazer”, menciona com convicção o técnico.

Para Leonel Pontes, o estatuto e a qualidade do capitão português não deixa margem para dúvidas quanto à importância na seleção. “Na minha perspetiva, tendo em conta aquilo que ele representa, devia ser ele e mais 10. E, depois, gerir em função dos jogos, do desgaste, da estratégia. É um jogador que, dentro de área, é o melhor do mundo e então tem de ser bem servido, porque os avançados estão lá para fazer golos”, explica à Renascença. O atual diretor do Shanghai Shenhua, de 53 anos, desvaloriza ceticismos de alguns analistas e lembra o rendimento recente de Ronaldo que fala por si, destacando ainda a mentalidade competitiva. “Ronaldo ainda faz a diferença, não tenho dúvidas. É olhar um pouco para a qualificação e perceber a sua participação, e olhar também a motivação de poder ajudar a seleção nacional”, sublinha, numa alusão aos cinco golos em jogos na qualificação para o Mundial 2026.