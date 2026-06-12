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Mundial 2026

Grupo A: Coreia do Sul vence a Chéquia por 2-1

12 jun, 2026 - 04:19 • Redação

Com o marcador inaugurado na segunda parte, a Coreia do Sul esteve em desvantagem, mas conseguiu dar a volta.

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A Coreia do Sul venceu à Chéquia por 2-1, em partida da primeira jornada do Grupo A do Mundial de 2026.

O marcador foi inaugurado apenas na segunda parte, aos 59 minutos, pelo checo Ladislav Krejci, defesa dos Wolves. Aos 67, Im-Beom Wang, jogador do Feyenoord, igualou o resultado.

Depois de um golo anulado à Chéquia, a República da Coreia fez o 2-1. Marcou Hyeon-Gyu Oh, avançado do Besiktas.

A partida foi disputada no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

Este foi o segundo jogo do Campeonato do Mundo, depois de México e África do Sul inaugurarem o torneio, tal como fizeram em 2010.

Há 26 anos, os golos de Siphiwe Tshabalala e Rafa Márquez ditaram um empate. Desta vez, no mítico Azteca, onde Pelé, em 1970, e Maradona, em 1986, foram "coroados", os mexicanos venceram por 2-0. Os golos foram de Julián Quiñones e Raúl Jiménez, este futebolista que passou por Portugal, pelo Benfica.

No grupo A, seguem-se agora, no dia 18 e na madrugada de 19, o Chéquia-África do Sul e o México-Coreia do Sul, jogos que já vão dar algumas pistas sobre os apuramentos para os 16-avos de final. Os oito melhores terceiros classificados vão seguir em frente na prova para a fase do mata-mata.

O Mundial joga-se entre 11 de junho e 19 de julho. Será o maior da história, em número de seleções (48) e jogos (104). Pela primeira vez numa história que começou lá atrás, em 1930, o torneio está a ser organizado por três países (Estados Unidos, Canadá e México), o que voltará a acontecer em 2030 também, quando Portugal, Marrocos e Espanha organizarem a competição.

A seleção portuguesa entra em ação no dia 17, contra a República Democrática do Congo. Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com a seleção africana já mencionada, Uzbequistão e Colômbia.

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