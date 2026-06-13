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Mundial 2026

Catar empata com a Suíça: a primeira surpresa do Mundial

13 jun, 2026 - 23:26 • Catarina Magalhães

À segunda participação no Mundial 2026, este é o golo de estreia do Catar na competição, conquistando o primeiro ponto de sempre neste competição.

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É a primeira grande surpresa da competição. O Catar empatou 1-1 este sábado com a Suíça já nos descontos (90+5') com o cabeceamento de Boualem Khoukhi, garantindo um ponto importante para a equipa.

O jogador, de 35 anos, marcou no quarto minuto do tempo de compensação da segunda parte na cidade de San Francisco, nos Estados Unidos da América (EUA). A oportunidade surgiu após um cruzamento de Homam Ahmed.

Já o jogador Breel Embolo da seleção suíça marcou ainda na primeira parte aos 17 minutos durante uma grande penalidade. Mas, quando tudo parecia encaminhado para a Suíça, os 11 perderam a dominância nos instantes finais e deixou a bola entrar no canto superior direito da sua baliza.

O Catar é treinado pelo ex-treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, durante cerca de um ano e meio entre 2014 e 2016.

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À segunda participação no Mundial 2026, este é o golo de estreia do Catar na competição, conquistando o primeiro ponto de sempre nesta competição.

Com o resultado deste duelo, o Grupo B que também conta com o Canadá e a Bósnia e Herzegovina fica, para já, empatado com um ponto cada.

Resta esperar para as próximas fintas deste grupo já na próxima quinta-feira, 18 de junho. A Suíça vai jogar contra a Bósnia, em Los Angeles, e o Catar vai enfrentar o Canadá, em Vancouver.

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