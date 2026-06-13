Gana envia "nota oficial de protesto" após Canadá barrar entrada de Thomas Partey

O governo ganês enviou este sábado um protesto oficial às autoridades canadianas que se recusaram a conceder visto ao futebolista Thomas Partey, devido aos vários crimes de violação de que é acusado em Inglaterra, solicitando que a decisão seja revertida.

"O Gana enviou uma nota oficial de protesto" ao Canadá, pedindo que reconsiderem esta "decisão lamentável", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros ganês, Sam Okudzeto Ablakwa.

Na sexta-feira, o médio dos espanhóis do Villarreal, viu ser-lhe negado o visto de entrada no Canadá, tendo a FIFA confirmado que o jogador "não poderá viajar de Boston, onde está sediada a seleção ganesa, para o Canadá para o jogo de estreia frente ao Panamá, na quarta-feira (17 de junho)".



No mesmo comunicado, o organismo regulador do futebol mundial referiu que "não se imiscuiu nos procedimentos de imigração dos países anfitriões" do Mundial 2026, que decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.