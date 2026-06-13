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O Mundial já tem a sua primeira goleada: os norte-americanos meteram quatro golos em LA

13 jun, 2026 - 07:16 • Hugo Tavares da Silva

Num duelo de treinadores argentinos, o Estados Unidos-Paraguai terminou 4-1 para a equipa da casa, que confirma assim as boas sensações deixadas no Qatar, há quatro anos.

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Depois das atuações de Katy Perry, Future, Anitta, LISA from BLACKPINK, Rema and Tyla, na terceira cerimónia de inauguração do Mundial 2026, foram os jogadores norte-americanos que decidiram dar música da boa no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A seleção orientada por Mauricio Pochettino assinou a primeira goleada do Campeonato do Mundo, depois de meter quatro golos ao Paraguai, treinado por Gustavo Alfaro. Curiosamente, tratou-se de um duelo de treinadores argentinos.

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O filme começou a desenrolar-se com um golo na própria de Damián Bobadilla. Ainda na primeira parte, os Estados Unidos chegaram ao 2-0 e 3-0, cortesia dos dois golos de Folarin Balogun, futebolista do Mónaco.

Na segunda parte, o enguia Enciso Mauricio reduziu, aos 73’, e já depois da hora Giovanni Reyna confirmou a goleada, em LA. Foi o primeiro jogo do Grupo D. Na próxima madrugada, Turquia e Austrália defrontam-se.

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Os Estados Unidos confirmam assim as boas sensações que deixaram no Qatar, há quatro anos. Na altura, aquele futebol dinâmico e coletivo permitiu aos norte-americanos bater o Irão, num jogo que fez lembrar o jogo das flores em 1998, e empatar com País de Gales e Inglaterra. Nos ‘oitavos’ não tiveram pedalada para os neerlandeses e sobretudo Denzel Dumfries (1-3).

Os norte-americanos têm vivido uma história interessante com este torneio, que não falham desde 1990. Em 1994 organizaram pela primeira o Mundial. O melhor desempenho fica lá longe, em 1930, o primeiro Campeonato do Mundo, no Uruguai, com um terceiro lugar. De lá para cá, o melhor foi mesmo uma ida aos quartos de final em 2002, na Coreia e Japão

Já o Paraguai, a última presença num Mundial tinha acontecido em 2010, altura em que chegaram aos quartos de final. Foi a melhor prestação de sempre dos sul-americanos em sete participações.

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