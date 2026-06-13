O Mundial já tem a sua primeira goleada: os norte-americanos meteram quatro golos em LA

Depois das atuações de Katy Perry, Future, Anitta, LISA from BLACKPINK, Rema and Tyla, na terceira cerimónia de inauguração do Mundial 2026, foram os jogadores norte-americanos que decidiram dar música da boa no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A seleção orientada por Mauricio Pochettino assinou a primeira goleada do Campeonato do Mundo, depois de meter quatro golos ao Paraguai, treinado por Gustavo Alfaro. Curiosamente, tratou-se de um duelo de treinadores argentinos.

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O filme começou a desenrolar-se com um golo na própria de Damián Bobadilla. Ainda na primeira parte, os Estados Unidos chegaram ao 2-0 e 3-0, cortesia dos dois golos de Folarin Balogun, futebolista do Mónaco.



Na segunda parte, o enguia Enciso Mauricio reduziu, aos 73’, e já depois da hora Giovanni Reyna confirmou a goleada, em LA. Foi o primeiro jogo do Grupo D. Na próxima madrugada, Turquia e Austrália defrontam-se.