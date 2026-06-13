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Mundial 2026
O Mundial já tem a sua primeira goleada: os norte-americanos meteram quatro golos em LA
13 jun, 2026 - 07:16 • Hugo Tavares da Silva
Num duelo de treinadores argentinos, o Estados Unidos-Paraguai terminou 4-1 para a equipa da casa, que confirma assim as boas sensações deixadas no Qatar, há quatro anos.
Depois das atuações de Katy Perry, Future, Anitta, LISA from BLACKPINK, Rema and Tyla, na terceira cerimónia de inauguração do Mundial 2026, foram os jogadores norte-americanos que decidiram dar música da boa no SoFi Stadium, em Los Angeles.
A seleção orientada por Mauricio Pochettino assinou a primeira goleada do Campeonato do Mundo, depois de meter quatro golos ao Paraguai, treinado por Gustavo Alfaro. Curiosamente, tratou-se de um duelo de treinadores argentinos.
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O filme começou a desenrolar-se com um golo na própria de Damián Bobadilla. Ainda na primeira parte, os Estados Unidos chegaram ao 2-0 e 3-0, cortesia dos dois golos de Folarin Balogun, futebolista do Mónaco.
Na segunda parte, o enguia Enciso Mauricio reduziu, aos 73’, e já depois da hora Giovanni Reyna confirmou a goleada, em LA. Foi o primeiro jogo do Grupo D. Na próxima madrugada, Turquia e Austrália defrontam-se.
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Os Estados Unidos confirmam assim as boas sensações que deixaram no Qatar, há quatro anos. Na altura, aquele futebol dinâmico e coletivo permitiu aos norte-americanos bater o Irão, num jogo que fez lembrar o jogo das flores em 1998, e empatar com País de Gales e Inglaterra. Nos ‘oitavos’ não tiveram pedalada para os neerlandeses e sobretudo Denzel Dumfries (1-3).
Os norte-americanos têm vivido uma história interessante com este torneio, que não falham desde 1990. Em 1994 organizaram pela primeira o Mundial. O melhor desempenho fica lá longe, em 1930, o primeiro Campeonato do Mundo, no Uruguai, com um terceiro lugar. De lá para cá, o melhor foi mesmo uma ida aos quartos de final em 2002, na Coreia e Japão
Já o Paraguai, a última presença num Mundial tinha acontecido em 2010, altura em que chegaram aos quartos de final. Foi a melhor prestação de sempre dos sul-americanos em sete participações.
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