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Mundial 2026

Primeiro um sismo, depois um tiroteio e agora um assalto. Acontece tudo à seleção inglesa

13 jun, 2026 - 11:24 • Inês Braga Sampaio

O jornal britânico "Daily Mail" avança que as chuteiras de estrelas como Kane e Bellingham foram levadas. "Staff" suspeita de cumplicidade de alguém na comitiva.

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Uma camioneta que levava equipamento da seleção de Inglaterra foi assaltada em Kansas City, nos Estados Unidos.

Segundo avança o jornal britânico "Daily Mail", as chuteiras de estrelas como Harry Kane e Jude Bellingham foram levadas e só restou uma bola entre o equipamento que "sobreviveu" ao assalto.

O assalto teve lugar enquanto o material era transportado de West Palm Beach, na Flórida, onde a seleção inglesa esteve a estagiar até agora, para a nova base de operações, a Swope Soccer Village, no Missouri.

O staff da comitiva tinha embalado todo o equipamento de treino essencial, desde as chuteiras dos jogadores aos quadros brancos do selecionador, Thomas Tuchel, e a mesas de massagem, entre outros.

Agora, contudo, será uma corrida contra o tempo para catalogar, recuperar e substituir tudo o que desapareceu no assalto.

O Departamento Policial de Kansas City, Missouri revelou que foi feita uma detenção.

"Estamos a investigar o possível roubo de equipamento do veículo de uma equipa que chegou a Kansas City com material desaparecido. A investigação encontra-se em curso", lê-se em comunicado.

O "Daily Mail", que questionou a Federação Inglesa de Futebol sobre o sucedido, mas ficou sem resposta, adianta ainda que o staff de segurança suspeita que os próprios motoristas poderão estar envolvidos.

Este é só mais um caso na atribulada preparação da seleção inglesa para o Mundial 2026. Primeiro, foi um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter — o mais forte em West Palm Beach em 150 anos. Dias depois, houve um tiroteio a dez minutos de carro do centro de estágio.

A Inglaterra estreia-se no Mundial 2026 na quarta-feira, o mesmo dia de Portugal, diante da Croácia, a partir das 21h00, em Dallas.

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