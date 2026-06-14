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🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #4: alguém tinha saudades de Marrocos? Bonjour, Ayyoub Bouaddi

14 jun, 2026 - 09:50 • Hugo Tavares da Silva

A seleção-sensação que eliminou Portugal em 2022 já inaugurou a angústia nacional no Brasil, depois do empate na estreia do Mundial. O mundo babou com vontade ao ver o futebol de um adolescente com uma bela melena.

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Imaginem. Têm 18 anos, a vida é boa em junho, têm um penteado malandro que denuncia confiança e vão jogar à bola com os amigos. Do outro lado apareceu uma rapaziada com camisolas maravilhosas e promessas de miséria com a bola nos pés. Mas vocês têm 18 anos, não é?, então encolhem os ombros e tratam de inaugurar um tratado de futebol.

Não imaginem. Ayyoub Bouaddi foi esse rapaz de 18 anos, a viver a vida boa em junho nos Estados Unidos, com um penteado malandro que não tem tanta confiança como aquela que lhe vive dentro das botas e a jogar à bola com os amigos.

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O médio marroquino, já na terceira temporada na equipa principal do Lille, fartou-se de jogar e os números confirmam: acertou 61 dos 66 passes tentados, acertou todos no último terço (16), recuperou seis bolas, interceptou outras cinco e ganhou nove duelos. E ainda somou uns quantos dribles, este rapaz sobre o qual se encheram os silêncios da rádio Marca: “É o que o Real Madrid precisa…”

Foi um dos grandes futebolistas que defrontaram o Brasil na estreia no Mundial, angustiando os brasileiros que viram mais ginga do outro lado. Marrocos, com Hakimi, Mazraoui, Brahim Díaz e o tal “número 8” segundo Luis Enrique em 2022, Ounahi, continuam a jogar com pedalada, amor ao jogo e qualidade. Prometem qualquer coisa portanto e nós, perante tantas camadas do que está bem no futebol, perdoamos que em 2022 tenham sido eles que afastaram Portugal dos quartos de final.

🕹️ O futebol foi isto

  • Qatar 1-1 Suíça: Foi uma grande surpresa quando a seleção do Médio Oriente, treinada por Julen Lopetegui, tirou o tapete aos suíços aos 90’+4, com uma cabeçada perfeita de Muheim. A Suíça, que rematou 26 vezes e teve 68% de posse de bola, fez o 1-0 de penálti, por Embolo, aos 17’.
  • Brasil 1-1 Marrocos: A angústia nacional brasileira foi inaugurada e já se questiona o 11 escolhido por Carlo Ancelotti. Depois de uma entrada tremida, os sul-americanos lá sossegaram, ainda que sem aquela coisa de antigamente. Saibari marcou primeiro (21’), Vinícius Jr. empatou depois (32’).
  • Haiti 0-1 Escócia: O único golo da partida foi marcado por John McGinn, aos 28’. Em 1998, a última presença dos britânicos no Mundial, a seleção da Escócia perdeu com o Brasil e Marrocos, curiosamente duas seleções do grupo atualmente, e empatou com a Noruega. Começo prometedor desta seleção que não vencia no Campeonato do Mundo desde o Itália90.
  • Austrália 2-0 Turquia: A suposta seleção mágica de Arda Güller, Orkun Kokcu, Kerem Aktürkoğlu e Hakan Çalhanoglu, orientados pelo bom Vincenzo Montella, não conseguiu fazer muito com os 72% de posse de bola e os 30 remates, oito deles à baliza. Enquanto Patrick Beach enchia o espaço entre os postes, Nestory Irankunda e Connor Metcalfe meteram dois golos na baliza turca, nas quatro vezes que acertaram entre os postes (em nove remates no total).

🎨 Si yo fuera Maradona

… fazia um golo como Ismael Saibari num Mundial. Nasceu em Terrassa, Espanha, há 25 anos e já conta com 31 jogos pela seleção marroquina. Cansou-se de fazer golos no PSV esta temporada. Tudo aconteceu quando o cronómetro cantava o minuto 21. Brahim Díaz pegou na bola, levantou a cabeça, já esquecido do desaire na CAN, e encontrou um espaço entre Gabriel Magalhães e Marquinhos. Saibari posicionou-se como um sábio e correu como um louco do golo. Depois, entrou a classe: picou a bola por cima de Alisson Becker.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Numa competição como o Mundial, se a gente faz um tempo tão abaixo como foi o primeiro tempo, o preço é caro. A gente tem que agradecer porque terminou 1-1 no primeiro tempo”, o desabafo de Danilo, um dos capitães do Brasil e ex-jogador do FC Porto, sobre o encontro com Marrocos.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

A entrevista de Pedri ao “El País”. Resumindo, o centrocampista espanhol diz que enquanto esta geração não vencer um Campeonato do Mundo não pode ser comparada com os magos de 2010.

🎲 O que vem aí

  • Alemanha-Curaçau, 18h00 (SportTV5, LiveModeTV)
  • Países Baixos-Japão, 21h00 (SportTV5)
  • Costa do Marfim-Equador, 00h00 (SportTV5)
  • Suécia-Tunísia, 03h00 (SportTV5)

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