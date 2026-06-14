Abdulrahman Aljassim apita o Portugal-RD Congo

Abdulrahman Aljassim, do Qatar, é o árbitro escolhido pela FIFA para dirigir o Portugal e República Democrática do Congo, jogo de estreia da seleção portuguesa no Mundial 2026.

Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh, ambos também do Qatar, serão assistentes. O quarto árbitro será Abongile Tom, sul-africano, tal como Zakhele Siwela, que será árbitro assistente de reserva.

Aljassim esteve no último Campeonato do Mundo, em 2022, disputado no seu país, tendo dirigido quatro partidas, incluindo o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre a Croácia e Marrocos.



A principal seleção portuguesa nunca se cruzou com Abdulrahman Aljassim, mas dirigiu um jogo dos sub-20, em 2017, quando Portugal defrontou a Costa Rica para o Mundial disputado na Coreia do Sul.

O Portugal-RD Congo, da jornada inaugural do Grupo K está marcado para quarta-feira, dia 17, às 18h00, no NRG Stadium, em Houston, no estado do Texas.

