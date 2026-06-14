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Mundial 2026

Alerta de tornado deixa seleção de Inglaterra fechada no hotel

14 jun, 2026 - 10:00 • Redação

Um sismo, um tiroteio e um assalto. Agora, um alerta de tempestade. Parece que tudo acontece aos "três leões"

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A seleção inglesa presente no Mundial de futebol teve um novo contratempo com a comitiva a ficar confinada ao hotel onde se encontra hospedada em Kansas City, no Missouri, devido a um alerta de tornado.

Uma forte tempestade abateu-se sobre a cidade, embora não haja notícia de danos pessoais nem de estragos de monta. As previsões da meteorologia apontavam para rajadas de 80 km/h.

Este é só mais um caso na atribulada preparação da seleção inglesa para o Mundial 2026. Primeiro, foi um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter — o mais forte em West Palm Beach em 150 anos. Dias depois, houve um tiroteio a dez minutos de carro do centro de estágio e, depois, um assalto que levou material desportivo da equipa, incluindo chuteiras de várias estrelas.

Também hospedada na região, a seleção da Argentina sofreu o mesmo contratempo.

Os campeões do mundo estão no Compass Minerals National Performance Center, enquanto o “quartel-general” de Inglaterra é o Swope Soccer Village.

A Inglaterra estreia-se no Mundial 2026 na quarta-feira, o mesmo dia de Portugal, diante da Croácia, a partir das 21h00, em Dallas.

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