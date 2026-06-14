Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

📝 As notas do Sousa: o dia 3 de Mundial foi de chapada de luva branca às políticas anti-imigração

14 jun, 2026 - 15:47 • Francisco Sousa *

Um olhar para os protagonistas de uma maratona de 11 horas de Campeonato do Mundo.

A+ / A-

Donald Trump não quer saber assim tanto de futebol e até faltou à cerimónia de inauguração norte-americana (substituído pelo secretário de Estado Marco Rubio), preferindo continuar os preparativos da sumptuosa festa do 80º aniversário – juntando à comemoração dos 250 anos da nação. No entanto, o 3º dia de Campeonato do Mundo, com jogos disputados maioritariamente em solo dos EUA, serviu para ilustrar como políticas migratórias mais inclusivas, integrativas e solidárias podem ter impacto positivo nas seleções de futebol de cada país.

Começando pelo jogo grande do dia e uma das principais partidas desta fase de grupos, podemos dizer que uma das equipas não desiludiu em nada e a outra cumpriu poucochinho. Marrocos entregou-se ao jogo com a irreverência e até brilhantismo (a espaços) que caracteriza a ideia de jogo de Mohamed Ouahbi, selecionador em claro contraste com o antecessor Walid Regragui – mais dado a bloco defensivo ordenado e a saídas rápidas do que a um jogo dominador. Os norte-africanos foram muito incisivos logo na primeira pressão (essenciais Ounahi e Saibari), condicionaram lindamente os médios brasileiros, que perderam bolas em catadupa e sofreram perante uma equipa que tanto de forma organizada como em contra-ofensiva consegue gerar problemas aos rivais.

E aqui entram os protagonistas, filhos da imigração, muitos deles a abdicarem do sonho das grandes seleções europeias para representarem os países de origem das famílias. O MVP não oficial do jogo era aspirante a titularíssimo por muitos anos da seleção francesa, mas optou já em cima do Mundial por jogar por Marrocos, quando até já era titular dos sub-21 gauleses. Ayyoub Bouaddi é agora um nome conhecido a nível mundial, depois de duas épocas de muitíssimo nível num Lille no qual foi estreado por um português – Paulo Fonseca. O seu registo imaculado a sair da pressão, a levar a equipa pelos melhores caminhos no passe e a leitura de jogo para recuperar defensivamente tornam esta numa das grandes exibições de um jogador sub-19 na história recente dos Mundiais. A jogada do golo marroquino começou na mestria dos movimentos interiores de Noussair Mazraoui (nascido nos Países Baixos, filho de pais marroquinos), prosseguiu com a técnica de passe ímpar de Brahim Díaz (criado em Málaga, filho de pai de Marrocos e mãe espanhola) e acabou numa rutura notável de um médio reciclado em atacante de muito bom nível (Ismael Saibari, natural de Terrassa, Catalunha, com pais magrebinos e que foi viver para a Bélgica aos seis anos).

Do Brasil de Carlo Ancelotti, ficou a capacidade de resposta de Vinícius Júnior (golo após jogada individual brilhante, aproveitando ausência de Achraf Hakimi no um-contra-um), mas apenas na primeira parte. Os jogadores andaram em casas muito diferentes ao longo do jogo (Raphinha passou por três espaços diferentes, Paquetá também viveu o sacríficio) e apesar de boa resposta ao golo sofrido na metade inicial, a dificuldade para gerar oportunidades foi evidente. Igor Thiago mostrou-se «preso» de movimentos, mas o problema estava mesmo na base (entre o que já destacámos dos médios, não ajudou ter Douglas Santos tão baixo e o central adaptado a lateral Ibañez a avançar pelo flanco direito). Apesar de tudo, o selecionador italiano da Canarinha não mexeu mal, trouxe alguma ordem e hierarquia com as presenças de Fabinho e Danilo, numa fase menos acutilante do jogo (de ambas as partes). Matheus Cunha e Luiz Henrique ainda prometeram ameaça, mas o resultado acabou por ser satisfatório para as duas partes envolvidas.

O fim de madrugada trouxe-nos outra vitória da imigração, nada de surpreendente atendendo ao confronto de países com grandes diásporas, Austrália e Turquia. O 5-4-1 de Tony Popovic resultou na plenitude, perante uma seleção turca recheada de artistas, mas que acabaram a não produzir o suficiente. Arda Güler ainda agitou as águas, veio até combinar mais à esquerda (sobretudo quando Kenan Yıldız entrou), mas faltou mais eficácia no remate – o guardião Patrick Beach também foi chave.

A Austrália teve figuras bem definidas por setores. Começando pela linha defensiva, o central Harry Souttar (nascido e criado na Escócia, mas filho de mãe australiana) foi imponente, com 13 alívios e quase todos os duelos conquistados, mostrando que é uma espécie de Harry Maguire dos menos abonados – já se tinha imposto noutro Mundial, no Qatar, joga no Leicester e tem tido muito azar com lesões nos últimos anos. Ao meio, Paul Okon-Engstler (filho de um antigo jogador australiano, nascido na Bélgica, filho de mãe cubana e irmão de um atual campeão europeu de sub-17… por Itália) mostrou crescimento claro face aos tempos em que passou pelas equipas jovens do Benfica e serviu um grande passe longo para a rutura e lance a dois toques, receção e remate, do potente Nestory Irankunda – nascido numa campo de refugiados na Tanzânia, com pais naturais do Burundi e a viver na Austrália desde os três meses de idade.

Antes, vimos também uma boa surpresa coletiva, sem prémio, e uma surpresa no resultado, com mais felicidade do que propriamente mérito. O Haiti mostrou uma competitividade acima da média, a partir de um 4-4-2 bem coordenado, com médios complementares (Jean-Jacques e Bellegarde, efetivos em vários momentos na pressão e dinâmicos com bola), extremos agitadores, velozes, a jogar com pé trocado (Deedson e Providence), mas com uma definição técnica irregular e dois atacantes que deram algum suporte, mas sem argumentos para superar uma exibição majestosa do central escocês Grant Hanley. A turma de Steve Clarke teve em McGinn o elemento decisivo, mas o jogador verdadeiramente diferenciado numa exibição ofensiva pobre foi o extremo Ben Gannon-Doak, fortíssimo na ligação e desmarcação a partir do corredor direito.

A surpresa no resultado foi mesmo o empate final do Catar face à Suíça, num jogo em que até criou mais ocasiões (duas) no período de maior sofrimento no encontro – primeiro tempo. Murat Yakin mostrou perspicácia, ao lateralizar Denis Zakaria e ao avançar para jogo num 4-3-3 clássico, quando Lopetegui esperava os três centrais. Houve muita dificuldade em ajustar por parte do conjunto do Médio Oriente, mas a turma helvética não conseguiu rentabilizar as múltiplas oportunidades de que dispôs. E mesmo num cenário de controlo absoluto na segunda parte, a Suíça não soube fechar o resultado e o Catar, empurrado pela criatividade de Akram Afif e por um cruzamento excecional de Homam Ahmed, acabou a empatar o jogo, para visível gáudio de Pedro Miguel Correia, defesa natural de Algueirão-Mem Martins, com passagem na formação do Benfica e que já é uma das lendas do futebol catari.

A surpresa no resultado foi mesmo o empate final do Catar face à Suíça, num jogo em que até criou mais ocasiões (duas) no período de maior sofrimento no encontro – primeiro tempo. Murat Yakin mostrou perspicácia, ao lateralizar Denis Zakaria e ao avançar para jogo num 4-3-3 clássico, quando Lopetegui esperava os três centrais. Houve muita dificuldade em ajustar por parte do conjunto do Médio Oriente, mas a turma helvética não conseguiu rentabilizar as múltiplas oportunidades de que dispôs. E mesmo num cenário de controlo absoluto na segunda parte, a Suíça não soube fechar o resultado e o Catar, empurrado pela criatividade de Akram Afif e por um cruzamento excecional de Homam Ahmed, acabou a empatar o jogo, para visível gáudio de Pedro Miguel Correia, defesa natural de Algueirão-Mem Martins, com passagem na formação do Benfica e que já é uma das lendas do futebol catari.

* comentador de futebol da Renascença

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)