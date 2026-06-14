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Mundial 2026

Empate entre Brasil e Marrocos (que mantém a ginga de 2022)

14 jun, 2026 - 07:00 • Redação

Brasileiros começaram a perder com um golaço de Saibiri. Vini Jr. fez outro golaço e assim acabou a partida que teve num menino de 18 anos a grande figura.

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As seleções de Brasil e Marrocos empataram a um golo no primeiro jogo do Grupo C do Mundial da América do Norte, disputado no MetLife Stadium, em East Rutherford, estado de Nova Jérsia.

Foi a seleção marroquina, que cedo pegou na bola e mostrou a ginga que demonstrara no Qatar há quatro anos, a adiantar-se no marcador, aos 21 minutos, com um golo de Saibari, jogador dos holandeses do PSV. O avançado camisola 11 fugiu entre os centrais Marquinhos e Gabriel Magalhães no tempo certo depois de um passe soberbo de Brahim Díaz.

Quem ia enchendo o campo, com o atrevimento e a capacidade de percorrer metros com e sem bola, foi Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos. O médio do Lille tem 1.85m, uns pés que valem a pena mirar e uma coragem para jogar que será interessante de acompanhar ao longo destas semanas.

O empate aconteceu aos 32 minutos. Vini Jr., ao seu jeito embora apagado em boa parte do jogo, pegou na bola na esquerda, comeu uns metros para dentro e disparou para a baliza de Bono, o guarda-redes especial que encheu a baliza marroquina no Qatar. Convém lembrar que Marrocos alcançaram as semifinais do Mundial 2022 e que pelo meio eliminaram Portugal e Espanha.

Neymar não jogou por estar ainda a recuperar de lesão e, segundo a imprensa internacional, deverá perder toda a fase de grupos. Os “portugueses” Danilo e Fabinho, que passaram pelo futebol português, entraram logo ao intervalo por Roger Ibañez e Casemiro.

O Brasi vai jogar agora com o Haiti, que perdeu na jornada inaugural com a Escócia, por 1-0, na madrugada deste domingo. Marrocos terá pela frente os escoceses.

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