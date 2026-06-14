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Mundial 2026

​Enquanto dormia, a Austrália surpreendeu a Turquia. Escócia confirmou favoritismo com o Haiti

14 jun, 2026 - 08:48 • Hugo Tavares da Silva

Seleção turca, treinada por Vincenzo Montella, fez 30 remates e teve 72% de posse de bola.

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Às 02h00 da manhã, depois da desanimadora estreia do Brasil que vai prometer muito falatório nacional (1-1 vs. Marrocos), Escócia e Haiti entraram em campo, no Gillette Stadium, em Foxborough.

Os escoceses foram confirmando que a bola preferia as botas deles, ainda que os haitianos apostassem em alguns ataques rápidos para atormentar a calma de Angus Gunn debaixo dos postes.

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O golo que John McGinn meteu a Johnny Placide aconteceu aos 28’. A Escócia acertou apenas duas vezes na baliza haitiana. Segue-se agora, no Grupo C, Brasil-Haiti e Escócia-Marrocos.

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Já no jogo das 05h00 da manhã, a suposta mágica Turquia de Arda Güller, Orkun Kokcu, Kerem Aktürkoğlu e Hakan Çalhanoglu, orientados pelo bom Vincenzo Montella, não conseguiu fazer muito com os 72% de posse de bola e os 30 remates, oito deles à baliza.

Enquanto Patrick Beach enchia o espaço entre os postes, Nestory Irankunda e Connor Metcalfe metaram dois golos na baliza turca, nas quatro vezes que acertaram entre os postes (em nove remates no total).

O jogo foi disputado em Vancouver, Canadá, e foi testemunhado por mais de 52 mil pessoas.

Na segunda jornada deste Grupo D, liderado pelos norte-americanos que venceram o Paraguai por 4-1, segue-se os jogos EUA-Austrália e Turquia-Paraguai, no dia 19 de junho.

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