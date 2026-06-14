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Luís Montenegro oferece pulseira à seleção portuguesa em homenagem a Diogo Jota
14 jun, 2026 - 12:39 • Reuters
Vitinha explicou aos jornalistas, durante a conferência de imprensa deste sábado, o significado da pulseira que todos os jogadores da Seleção Nacional vão utilizar durante o Mundial de futebol.
A seleção portuguesa vai usar pulseiras comemorativas em homenagem ao ex-colega de equipa Diogo Jota, revelou o médio Vitinha este sábado.
As pulseiras, um presente oferecido pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, exibem os nomes de todos os membros da equipa ao lado do ex-avançado português, que morreu juntamente com o irmão num acidente de carro em Espanha no ano passado.
Diogo Jota disputou 49 jogos pela seleção e marcou 14 golos por Portugal, e a sua ausência tem sido profundamente sentida pelos seus companheiros de equipa de Portugal.
"Basicamente, a história da pulseira é que, quando fomos encontrar-nos com o primeiro-ministro, ele ofereceu-nos esta pulseira", disse Vitinha aos jornalistas, em conferência de imprensa.
"Eles certificaram-se de que era uma pulseira que pudéssemos usar em campo. Tem todos os detalhes para que possamos entrar em campo com ela, com o nome de todos os jogadores e o nome especial de Diogo Jota. Ele deixou-nos escolher se queríamos usá-la ou não, como (a usaríamos), durante o dia ou durante o jogo. Recebemo-la com muito carinho e decidimos usá-la", afirmou.
Portugal vai estrear-se no Grupo K esta quarta-feira, num jogo contra a República Democrática do Congo, às 18h00 (hora de Lisboa). Seguem-se, depois, os encontros contra o Uzbequistão, no dia 23 de junho às 18h00, e a Colômbia, pelas 00h30, a 28 de junho.
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