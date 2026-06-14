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Mundial 2026
Suécia goleia a Tunísia com a ajuda de Gyökeres
14 jun, 2026 - 23:40 • Rita Vila Real
Depois da ausência no Mundial de 2022 no Qatar, a Suécia regressa à competição com uma vitória expressiva, por 5-1.
A Suécia goleou a Tunísia (5-1), no segundo jogo do grupo F, na fase de grupos do Mundial 2026.
O marcador foi inaugurado pela Suécia aos 7 minutos por Yasin Ayari, meio campo do Brighton. Aos 30 minutos, Alexander Isak, avançado do Liverpool, dobrou o resultado e fez o 2-0.
Aos 43 minutos a Turquia reduziu a diferença com um golo de Omar Rekik, com uma assistência de Hannibal Mejbri.
Na segunda parte, Gyökeres, o ex-sporting e atual avançado do Arsenal, fez o 3-1. Já aos 86, pouco antes do apito final, Mattias Svanberg do Wolfsburg faz o 4-1.
Já no prolongamento, Yasin Ayari bisa e fecha o marcador com o 5º golo.
Depois da ausência no Mundial de 2022 no Qatar, a Suécia conseguiu o lugar na edição de 2026 graças à prestação na Liga das Nações, uma vez que não conseguiu nenhuma vitória na fase de qualificação para o Mundial deste ano.
Já a Tunísia chega para sua sétima participação em Mundiais, sendo a terceira consecutiva, mas ainda procura o primeiro lugar na passagem para os 16avos.
A partida disputou-se no México, no estádio O BBVA Bancomer, apelidado de "El Gigante de Acero", em Guadalupe, Região Metropolitana de Monterrei.
Países Baixos - Suécia é o próximo jogo do grupo F, no sábado dia 20 de junho. Segue-se a disputa entre a Tunísia e o Japão, um dia depois, domingo, dia 21.
Os últimos dois jogos do grupo, que decidem a classificação final das quatro equipas, jogam-se à meia noite de dia 26 de junho, sexta-feira, em simultâneo.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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