​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #5: lá vêm eles com a mania do 7-1. E os suecos que se inspiram em 1994

Os alemães gostam tanto do que fazem em cima de um relvado de futebol que não costumam abrandar quando o vento está a favor. No domingo, ao fim da tarde, os rapazes que têm sempre as melhores fardas dos Mundiais brindaram os estreantes futebolistas de Curaçau com uma goleada por 7-1, lembrando o 7-1 ao Brasil em 2014.

Apesar de tudo, a goleada está longe daquele 10-1 da Hungria a El Salvador em 1982, perante o sorriso envergonhado de naranjito. A Alemanha fez uma brincadeira semelhante também em 2002, num 8-0 contra a Arábia Saudita. Já Portugal, em 2010, castigou a Coreia do Norte com um 7-0. Se andássemos para trás na fita do tempo, haveria mais alguns exemplos gordos.

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O pequeno país Curaçau, que tem agora no marcador do golo um herói – Livano Comenencia, do FC Zurique –, é treinado por Dick Advocaat, o selecionador que orientou a Holanda no Mundial dos Estados Unidos em 1994, vejam bem. Este homem que se emocionou antes do apito inicial treinava Ronald Koeman, que agora é o selecionador dos Países Baixos, que não foram além de um 2-2 contra o prometedor Japão.



Já a Suécia parece gostar dos ares da América do Norte. Em 1994, Brolin, Dahlin, Ravelli e outros futebolistas especiais alcançaram o pódio do Campeonato do Mundo, deixando caídos alguns queixos pelo caminho. Viktor Gyökeres, que ajudou no 5-1 à Tunísia, já sabe o que é fazer um golo num Mundial.

🕹️ O futebol foi isto

Alemanha 7-1 Curaçau: O golo de Livano Comenencia enobrece o jogo, valeu o empate surpreendente. Depois, os alemães foram alemães. Nmecha marcou o 1-0 e, após o empate com o coração, a equipa de Nagelsmann fez golos por Schlotterbeck, Havertz (2), Musiala, Undav e Brown. Veremos se os fantasmas do Qatar 2022 estão ultrapassados…

Países Baixos 2-2 Japão: Foi um jogo demasiado calculista e sem grandes rasgos, o que contraria um pouco a história holandesa da laranja sumarenta. O Japão também promete tecnicamente e na pedalada, mas foi jogando o jogo europeu. Ainda assim, viram-se bons momentos, com Nakamura em grande estilo. Os golos da partida foram marcados por Virgil van Dijk, Narakuma, Summerville e Kamada.

Costa do Marfim 1-0 Equador: um jogo muitíssimo disputado com um remate heróico em cima do minuto 90, cortesia de Amad Diallo, futebolista do Manchester United.

Suécia 5-1 Tunísia: Yasin Ayari encantou, o médio do Brighton fez dois golos e produziu coisas boas no jogo contra os frágeis tunisinos. O nosso Gyökeres meteu o seu golo, tal como Isak e ainda Svanberg. Rekik fez o golo da Tunisia. Os nórdicos, agora treinamos por Graham Potter, tiveram menos bola e até fizeram menos passes mas atacaram muito mais.

🎨 Si yo fuera Maradona

… jogaria como Florian Wirtz. O primeiro golo da Alemanha chega para explicar. Nmecha queria furar a floresta de homens de Curaçau como quem furou o Muro de Berlim há décadas e para tal escolheu o melhor martelo pneumático que existe no futebol: os pés de um génio. O futebolista do Liverpool pisou a bola e deixou-a à mercê de Nmecha outra vez. Gente que sabe andar neste ofício.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Ancelotti, coloca o Endrick!”, suplica num artigo de opinião na “Folha de São Paulo” Tostão, o campeão do mundo ao lado de Pelé em 1970 no Azteca. O Brasil empatou na estreia contra Marrocos e o garoto com alma de lenda não entrou.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

A entrevista de Paul Pogba à “Marca” onde avisa que qualquer equipa terá medo de enfrentar a França.

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Espanha - Cabo Verde , 17h00 (SportTV5, LiveModeTV)

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