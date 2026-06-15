📝 ​As notas do Sousa, dia 4: sabe quem é Yan Diomande, certo? E ainda o empate mais belo do Mundial

Imaginem só o que é terem 19 anos de idade, chegarem da primeira época na elite do futebol europeu e partirem a loiça toda na estreia num Mundial. Parece um cenário relativamente plausível. Agora reflitam sobre o facto de esse jogador ter chegado diretamente da 2ª divisão espanhola para jogar no Leipzig e de há um ano e meio estar ainda na 4ª divisão do futebol norte-americano. Esse rapaz chama-se Yan Diomande e, mesmo sendo extremo-esquerdo de raiz, começou na ala direita da Costa do Marfim e deixou o vice-campeão europeu e campeão inglês Piero Hincapié em dificuldades com as suas arrancadas, virtuosismo, capacidade de drible, condução e passe. Mais adiante no jogo entre Costa do Marfim e Equador, foi para o lado preferencial e mesmo com menos energia para explodir não deixou de acrescentar imprevisibilidade ao jogo marfinense. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Foi a grande figura de uma vitória muito saborosa para os africanos, que na primeira parte tiveram de aguentar algum ímpeto ofensivo equatoriano, com Yeboah e Minda a ameaçarem de fora para dentro (remates aos ferros) e Pedro Vite a gerir a sala de máquinas com uma classe digna de um Toni Kroos (vários passes verticais sublimes).

Esta Costa do Marfim teve alguns problemas na linha defensiva na 1ª parte (Agbadou cometeu lapsos quase fatais), mas ganhou maior capacidade de controlo nos segundos 45 minutos, além de ter acumulado mais posse de bola e ocasiões. Defensivamente, ganhou resistência, equilíbrio na defesa da área e teve em Singo herói improvável: ganhou bola atrás, galgou metros já reconvertido de central em lateral (regresso às origens) e serviu grande passe para uma «palmada» perfeita com o pé de Amad Diallo, à entrada da área. Ter jogadores de técnica apurada deixa as equipas mais perto da vitória, embora essa não seja uma verdade universal. Basta olhar para a Tunísia, que mesmo contando com um artista descarado como Hannibal Mejbri (a melena também é de craque), apresentou um nível frouxo na estreia mundialista e saiu vergado a uma das goleadas do dia. Sabri Lamouchi montou um 5-3-2 para conter o perigo ofensivo sueco, mas só acabou a abrir a porta do recreio para o duo de ‘enfants terribles’ do ataque nórdico fazer o que tão bem sabe: atacar espaços e marcar uns golos. O 1-0 nasceu de uma ação de deficiente controlo da profundidade da equipa do Norte de África (Isak em rutura), o segundo golo evidenciou bem como se complementam Gyökeres e Isak (quando um baixava em apoio, em vários momentos, o outro atacava o espaço entre defesas para tentar finalizar) e o terceiro foi gerado por um monumental erro individual (Skhiri), mas com crédito para a ação de pressão de Isak, a proporcionar golo a Gyö.

A Suécia esteve a um nível muito sóbrio, concedeu pouquíssimas chances ao adversário e ainda teve em Yasin Ayari um executante de meia-distância notável. Ele que até queria representar a seleção tunisina, mas que acabou aconselhado pelo pai (tunisino a viver em solo sueco) a retribuir tudo o que o país do Norte da Europa havia feito pela família. Também à goleada arrancou o Mundial para a Alemanha, que repetiu frente à estreante seleção de Curaçao o resultado icónico de 2014, frente ao poderoso Brasil (7-1). A Mannschaft mostrou ter um dos coletivos mais bem trabalhados deste torneio na fase ofensiva, com padrões mecanizados, mas muita liberdade de movimentos e ameaça nos últimos 30 metros. Partindo de uma construção a três com Kimmich perto dos centrais e Pavlović na base do meio-campo, havia praticamente um sexteto atacante dos germânicos, com fluidez notável e uma criatividade personificada por elementos como Wirtz ou Musiala. Brown, lateral de movimentos alternados, inteligência tática e capacidade técnica, soube-se impor na equipa, bem como Felix Nmecha, médio com ótimos argumentos a invadir a área (e a finalizar). E a segunda parte ainda demonstrou o luxo que é ter Deniz Undav como opção para sair do banco, tanto a ligar jogo, como a finalizar – duas assistências e um golo marcado.