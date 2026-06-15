Bélgica acorda tarde mas Egito não "mata" e o empate prevalece

Bélgica e Egito abriram as contas do Grupo G do Mundial 2026, esta segunda-feira, com um empate a um golo.

Os egípcios entraram melhor e o golo de Emam Ashour, aos 20 minutos, premiou a superioridade. O jogador do Al-Ahly desmarcou-se com uma diagonal da esquerda para o centro, recebeu a bola à entrada da área, rodou e, ainda antes do meio círculo, desferiu um forte remate a meia altura, a fugir às pontas dos dedos de Thibaut Courtois.

A Bélgica só acordou na segunda parte e começou a encostar o Egito às cordas. Ainda assim, os faraós conseguiam criar muito perigo nas transições e tiveram várias oportunidades para ampliar a vantagem.

Tudo mudou quando entrou Romelu Lukaku, o maior goleador da história da seleção belga, por volta dos 65 minutos e 33 segundos. Nesse mesmo minuto, Thomas Meunier subiu pelo flanco direito e cruzou rasteiro para a entrada de rompante do ponta de lança, que não chegou a tocar na bola, mas cuja pressão provocou o erro de Mohamed Hany. Foi o central egípcio o último a tocar na bola, para dentro da própria baliza.

Apesar das tentativas de parte a parte, o marcador não voltou a mexer e Bélgica e Egito acabaram por se contentar com o empate. As duas seleções teoricamente mais fortes do Grupo G arrancam com um ponto, cada. Irão e Nova Zelândia jogam de madrugada, a partir das 02h00.