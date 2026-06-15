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Mundial 2026

Costa do Marfim guardou o melhor para o fim e derrotou Equador

15 jun, 2026 - 02:06 • Carlos Calaveiras

Amad Diallo fez o golo decisivo ao minuto 90.

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A Costa do Marfim derrotou o Equador, por 1-0, no segundo jogo do grupo E da fase de grupos do Mundial de 2026.

O único golo da partida foi apontado, ao minuto 90, por Amad Diallo, jogador do Manchester United, após arrancada de Wilfried Singo pela direita.

A partida foi equilibrada com 15-11 em remates, com vantagem para a Costa do Marfim. O Equador não confirmou o favoritismo teórico antes da partida.

Na primeira vez que a Costa do Marfim e o Equador se defrontaram, foi Yan Diomande, do RB Leipzig, o jogador em maior destaque até ao minuto do golo decisivo.

A equipa africana procura, mais uma vez, passar pela primeira vez a fase de grupos num Mundial.

Este jogo, no estádio Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, ficou marcado pela presença de vários jogadores com ligação a Portugal: Ghislain Konan (Gil Vicente), Seko Fofana (FC Porto), Ousmane Diomande (Sporting), Jean-Michael Seri (ex-FC Porto e Paços de Ferreira) e ainda Gonzalo Plata (ex-Sporting).

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O primeiro jogo do Grupo E ficou marcado por uma goleada das antigas: a Alemanha derrotou Curaçau, por 7-1 na sua estreia no Mundial.

A segunda jornada deste grupo vai disputar-se a 20 de junho (Alemanha - Costa do Marfim) e 21 (Equador – Curaçau. Já a terceira e última jornada da fase de grupos vai decorrer a 25 de junho com um Equador - Alemanha, e um Curaçau-Costa do Marfim, ambos marcados para as 21h00 (hora portuguesa).

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