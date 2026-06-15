Costa do Marfim guardou o melhor para o fim e derrotou Equador

A Costa do Marfim derrotou o Equador, por 1-0, no segundo jogo do grupo E da fase de grupos do Mundial de 2026.

O único golo da partida foi apontado, ao minuto 90, por Amad Diallo, jogador do Manchester United, após arrancada de Wilfried Singo pela direita.

A partida foi equilibrada com 15-11 em remates, com vantagem para a Costa do Marfim. O Equador não confirmou o favoritismo teórico antes da partida.

Na primeira vez que a Costa do Marfim e o Equador se defrontaram, foi Yan Diomande, do RB Leipzig, o jogador em maior destaque até ao minuto do golo decisivo.

A equipa africana procura, mais uma vez, passar pela primeira vez a fase de grupos num Mundial.

Este jogo, no estádio Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, ficou marcado pela presença de vários jogadores com ligação a Portugal: Ghislain Konan (Gil Vicente), Seko Fofana (FC Porto), Ousmane Diomande (Sporting), Jean-Michael Seri (ex-FC Porto e Paços de Ferreira) e ainda Gonzalo Plata (ex-Sporting).