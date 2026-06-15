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Mundial 2026
De 50 mil a 1,5 milhões. Vozinha multiplica seguidores após brilhar frente a Espanha
15 jun, 2026 - 19:49 • Inês Braga Sampaio
Guarda-redes de Cabo Verde, de 40 anos, que termina contrato com o Chaves, brilhou diante dos campeões da Europa. No final da partida de estreia dos cabo-verdianos no Mundial, tinha 30 vezes mais seguidores no Instagram.
O impacto que uma exibição no Mundial pode ter: o guarda-redes Vozinha, que segurou o nulo diante de Espanha, campeã da Europa, na estreia de Cabo Verde, multiplicou o número de seguidores em 30 vezes.
Quando entrou em campo, o guardião, de 40 anos, que termina contrato com o Desportivo de Chaves no fim do mês, tinha 50 mil seguidores no Instagram. Ao intervalo, tinha 57,5 mil. Cerca de meia hora após o final da partida, que terminou sem golos, já levava 1,5 milhões de "followers".
"Espero que o meu Instagram não fique bloqueado", confessou Vozinha à CazéTV, do Brasil, após o jogo. Na altura, ainda não sabia quantos seguidores tinha. Quando descobriu, ficou boquiaberto: "Isso é louco."
Vozinha brilhou na estreia de Cabo Verde em Mundiais, com várias defesas de alto nível que levaram à conquista de um ponto histórico. Os campeões da Europa tentaram durante todo o jogo desfazer o nó, contudo, não conseguiram superar o guarda-redes. E na única vez em que a luva do número 1 cabo-verdiano não estava lá, a bola foi esbarrar na trave.
No final da partida, o jogador natural de Mindelo, Cabo Verde, não conteve as lágrimas e exibiu uma bandeira do seu país.
Aos 40 anos, Vozinha está prestes a terminar contrato com o Chaves, com que fez 19 jogos na II Liga portuguesa, e a ficar sem clube.
O guarda-redes iniciou a carreira no Batuque, de Cabo Verde, e passou por Mindelense e pelos angolanos do Progresso Sambizanga, antes de entrar na Europa, pela porta do Zimbru, da Moldova.
Em 2016/17, estreou-se no futebol português, ao serviço do Gil Vicente. Esteve outras cinco épocas no AEL Limassol, de Chipre, e duas no Trencin, da Eslováquia, até regressar a Portugal. Passou as duas últimas temporadas no Chaves, ambas a competir na II Liga.
- Bola Branca 18h15
- 15 jun, 2026
-