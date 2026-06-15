De 50 mil a 5,7 milhões. Vozinha multiplica seguidores após brilhar frente a Espanha

O impacto que uma exibição no Mundial pode ter: o guarda-redes Vozinha, que segurou o nulo diante de Espanha, campeã da Europa, na estreia de Cabo Verde, multiplicou o número de seguidores em 30 vezes.

Quando entrou em campo, o guardião, de 40 anos, que termina contrato com o Desportivo de Chaves no fim do mês, tinha 50 mil seguidores no Instagram. Ao intervalo, tinha 57,5 mil. Cerca de meia hora após o final da partida, que terminou sem golos, já levava 1,5 milhões de "followers". Esta terça-feira de manhã já ia nos 5,7 milhões.

"Espero que o meu Instagram não fique bloqueado", confessou Vozinha à CazéTV, do Brasil, após o jogo. Na altura, ainda não sabia quantos seguidores tinha. Quando descobriu, ficou boquiaberto: "Isso é louco."

Vozinha brilhou na estreia de Cabo Verde em Mundiais, com várias defesas de alto nível que levaram à conquista de um ponto histórico. Os campeões da Europa tentaram durante todo o jogo desfazer o nó, contudo, não conseguiram superar o guarda-redes. E na única vez em que a luva do número 1 cabo-verdiano não estava lá, a bola foi esbarrar na trave.