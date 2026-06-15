De Cabo Verde para o mundo: ‘tubarões azuis’ estreiam-se no Mundial contra os campeões da Europa

Os espanhóis, que têm o objetivo de repetir o feito único de 2010, com a geração de Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, Puyol, Casillas, Sergio Ramos, Cesc Fàbregas ou David Villa, venceram em 2024 o Campeonato da Europa, com um 2-1 à Inglaterra na final.

Para começar, o 11 de Pedro Leitão Brito, conhecido no futebol como Bubista, vai ter pela frente uma das mais fortes candidatas ao cetro, a Espanha, que se apresenta em solo americano liderada pela magia do miúdo Lamine Yamal.

Os tubarões azuis conseguiram a inédita qualificação ao afastarem, entre outros, os poderosos Camarões e também Angola, que esteve na edição de 2006, e chegam à 23.ª edição com o objetivo de alcançar um lugar nos 16 avos de final.

Cabo Verde será esta segunda-feira a segunda seleção a estrear-se na fase final do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, defrontando a campeã europeia em título Espanha, num jogo do Grupo H, marcado para Atlanta.

No outro encontro do Grupo H, em Miami, o Uruguai, campeão nas longínquas edições de 1930 e 1950 e carrasco de Portugal em 2018, é favorito face à Arábia Saudita, que, há quatro anos, estreou-se com um inesperado triunfo por 2-1 sobre a Argentina.

Os sul-americanos contam nos eleitos com o sportinguista Maxi Araújo, que deve ser titular no onze de Marcelo Bielsa, e também com Rodrigo Zalazar, que atuou no Sporting de Braga em 2025/26 e é reforço dos leões para 2026/27.



O quinto dia do Mundial-2026 contempla ainda os dois jogos da primeira jornada do Grupo G, encabeçado pela Bélgica, que vai para a 15.ª participação e quarta consecutiva, desde 2014.



Os belgas, que contam com Zeno Debast, do Sporting, Dodi Lukebakio, do Benfica, e o ex-internacional jovem luso Diego Moreira, estreiam-se em Seattle, face ao Egito, que vai disputar o Mundial pela quarta vez, depois de ter falhado 2022.



A fechar a jornada, o Irão, na sétima participação, mede forças com a Nova Zelândia, na terceira presença e primeira desde 2010, num confronto entre duas seleções que, neste contexto, de três possíveis apurados, podem sonhar com os 16 avos de final.



O Mundial de futebol de 2026 começou na quinta-feira e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.