"El Loco" Bielsa, o último romântico do futebol

Ao longo de mais de três décadas, Bielsa moldou equipas e, sobretudo, treinadores. De Pep Guardiola a Mauricio Pochettino, de Diego Simeone a Jorge Sampaoli, muitos reconhecem no argentino uma referência. A sua forma de entender o jogo, assente na pressão alta, na intensidade e numa preparação quase científica, fez dele um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial.

Obsessivo para uns, filósofo para outros, "El Loco" construiu uma carreira feita de convicções inabaláveis, de sucessos e várias desilusões. E é o responsável por uma camada de influência que ultrapassa largamente os troféus que conquistou.

Marcelo Bielsa nunca foi apenas um treinador. É um homem que vive o futebol como poucos, capaz de passar horas a rever vídeos, de tomar notas compulsivamente e de transformar uma ideia de jogo numa espécie de missão de vida.

Mas a carreira de Bielsa também é feita de contradições. De campanhas memoráveis com o Newell's Old Boys, o Chile ou o Leeds United, a derrotas dolorosas e momentos que alimentaram a ideia de que os seus princípios, por vezes, lhe custam resultados. Nunca abdicou deles. Nem quando parecia mais simples mudar.

Há histórias que ajudam a explicar a personagem. As largas horas passadas a analisar adversários. Os muros que serviam de ponto de observação dos treinos. O episódio em que foi a casa de um jovem jogador de madrugada para o convencer a assinar pelo Newell's. As conferências de imprensa que mais pareciam aulas de futebol. Ou a honestidade quase desconcertante com que sempre falou sobre as próprias falhas.

Bielsa nunca foi o treinador dos títulos em série. Foi, talvez, algo mais raro. Um homem disposto a perder fiel às suas ideias, numa época em que tantos preferem vencer sem uma identidade própria.

Esta noite, quando o Uruguai entrar em campo frente à Arábia Saudita, haverá quem olhe para os jogadores. Outros olharão para aquele homem de semblante sério, quase sempre agachado ou sentado na geleira azul junto à linha lateral, como se estivesse sozinho com os próprios pensamentos.

Porque Marcelo Bielsa nunca deixou de ser aquilo que sempre foi: um treinador, um professor, um obcecado. Enfim, um apaixonado por futebol.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva